Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 28 octobre

En cette fin d’été 2021, l’activité du BTP se maintient à un niveau soutenu, portée par la dynamique de l’amélioration-entretien des bâtiments, le redressement de la construction neuve, le soutien de la commande publique (Plan de relance notamment), et malgré un contexte de tension des chaines d’approvisionnement et de hausse des prix des intrants. Dans tous les cas, en région Occitanie comme ailleurs en France, dans le Bâtiment comme dans les Travaux publics, les besoins en recrutement sont élevés et souvent difficiles à satisfaire.

Les principales mutations qui touchent le BTP :

– la transition énergétique qui impose des exigences de performance et de qualité de la construction (RE2020) et la transformation profonde des infrastructures et des réseaux ;

– le recours aux innovations de la transition numérique – mais aussi au développement de nouveaux produits et procédés.

En région Occitanie concernant les Travaux publics, la profession souligne des difficultés de recrutement structurelles, notamment sur les fonctions d’encadrement intermédiaires ; tels que les conducteurs de travaux et les chefs de chantiers.