Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 25 novembre

Nouveaux équipements et services numériques pour les activités maritimes et nautiques, valorisation des bioressources, gestion et traitement des déchets, valorisation et recyclage des eaux résiduaires, outils d’évaluation et prédiction des risques, équipements touristiques « résilients ». Autant de savoir-faire locaux à défendre lors de la prochaine édition de l’appel à projets Avenir littoral en février 2022.