Zapping de l’actualité des Pyrénées-Orientales | Semaine du 21 octobre

La crise a eu un impact durable sur nos modes de vie et sur le lien emploi-logement. A l’aune de ce constat, la récente Convention annuelle régionale d’ Action Logement Occitanie a permis à la Région Occitanie et à l’acteur du logement social de revisiter ensemble les sujets d’emploi en lien avec le logement. Objectif ? Les adapter à l’accélération des transitions en cours et aux enjeux des nouvelles façons de travailler et de se loger.

Nadia Bouyer, directrice générale du groupe Action Logement : « La première force du Groupe Action Logement, en 2021, c’est de s’appuyer en Occitanie sur ses 4 filiales immobilières (3F OCCITANIE, Promologis, La Cité Jardins et in’li Occitanie) qui sont des opérateurs essentiels avec plus de 3.700 agréments obtenus en 2020 et pour cette année plus de 2.500 logements mis en production. C’est de s’appuyer également sur la délégation régionale et ses 158 collaborateurs entièrement mobilisés à déployer les aides et service aux particulier, à entretenir une relation étroite avec plus de 6.600 entreprises cotisantes dont quelques-unes, d’ailleurs, font partie de notre fleuron entrepreneurial national. C’est enfin, grâce aux 20 membres du Comité régional issu du monde paritaire et tous bénévoles, les liens noués avec les acteurs économiques d’Occitanie, avec les élus des collectivités pour identifier et mesurer les besoins en logement abordable des salariés. » Photos © Hélène Ressayres