Zapping de l’actualité du 26 février | Pyrénées-Orientales

♦ Natalité – La France à l’aube d’un Baby-Krach ?

Neuf mois après le début de la pandémie de Covid-19, les naissances ont fortement baissé en France. La crise sanitaire datant de mars 2020, son impact éventuel sur les naissances ne pouvait s’observer qu’à partir de la fin de l’année. En décembre 2020, il y a eu 7 % de nouveau-nés en moins qu’en décembre 2019. La baisse s’est poursuivie de façon bien plus prononcée en janvier 2021 ; avec 13 % de naissances de moins qu’en janvier 2020.

Les dernières données disponibles permettent d’affiner le bilan 2020 : 735.000 bébés sont nés en 2020 en France ; soit le plus faible nombre annuel de naissances depuis la fin de la seconde guerre mondiale, inférieur au point le plus bas observé en 1994. INSEE

Nombre moyen de naissances par jour selon le mois, de janvier 2015 à janvier 2021 © INSEE

♦ En Occitanie, la surmortalité à partir de 65 ans perdure en janvier 2021

Entre le 1er et le 31 janvier 2021, toutes causes confondues, 6 285 décès ont été enregistrés en Occitanie, soit 264 décès supplémentaires par rapport à la moyenne des mois de janvier 2018-2019.

Ensemble des décès quotidiens transmis par voie dématérialisée ou par voie papier par les mairies à l’Insee. Les données du 1er au 31 janvier 2021 sont provisoires. Source : Insee, état civil

“Dans la région, les décès recommencent à augmenter après Noël et la hausse se poursuit durant la première semaine de janvier. Les décès en première semaine de janvier restent cependant moins nombreux qu’en 2018-2019 (forte mortalité liée à la grippe cette année-là). Dès la deuxième semaine, la mortalité est à nouveau élevée atteignant près de 210 décès quotidiens ; un niveau proche de celui enregistré en novembre 2020, alors que la surmortalité était au plus haut. l’Occitanie enregistrait déjà environ 215 décès par jour. À compter du 20 janvier, la mortalité amorce une baisse. […] Dans les Pyrénées-Orientales, le nombre total de décès entre le 1er et le 31 janvier est stable ; à -0,3 % en 2021 par rapport à la moyenne 2018-2019″ INSEE.

Ensemble des décès du 1er au 31 janvier, transmis par voie dématérialisée ou par voie papier par les mairies à l’Insee. Ces données sont provisoires. Source INSEE et état civil.

♦ Sécurité du quotidien – Retour sur les Groupes de Partenariat Opérationnel (GPO)

Outil de la Police de Sécurité du Quotidien, les GPO sont déclinés sous forme de réunions à thématique élargie ou spécifique selon les évènements. À Perpignan, durant ce mois de février, ont eu lieu trois GPO réunissant les acteurs et partenaires institutionnels autour de différents thèmes.

Par exemple, le 4 février 2021, l’association du quartier St-Assiscle et différents partenaires ont pu mettre en évidence certaines problématiques liées à la gare SNCF et le centre Del Mon. Des mesures ont été immédiatement mises en place par les policiers du commissariat de police de Perpignan ; conjointement avec les services de la Police Municipale.

Le 16 février 2021, s’est tenu un GPO “Education Nationale” réunissant les acteurs de la PSQ ainsi que les responsables de lycées et de collèges. Ont été évoqués les problèmes d’insécurité aux abords et à l’intérieur des établissements scolaires, des violences verbales et physiques envers la communauté éducative et de cyberharcèlement. Un diagnostic précis a été élaboré et des réponses adaptées vont être mises en œuvre ainsi que des actions de prévention dans le dispositif de lutte contre les violences scolaires.

GPO février 2021 à Perpignan © DDSP 66

♦ La marque Sud de France accroit sa visibilité sur BienManger.com

Depuis novembre 2020, la marque Sud de France a établi un partenariat avec l’enseigne de e-commerce BienManger.com. À la fois épicerie fine, magasin bio et caviste, l’enseigne, basée à La Tieule en Lozère, est la référence française de l’épicerie fine en ligne avec 12.000 produits référencés et livrés dans 110 pays. Une vitrine pour les 1.500 maraîchers, pêcheurs, éleveurs, fromagers, vignerons et conserveurs réunis sous la bannière Sud de France.

Ce partenariat se décline sur plusieurs volets :

– Le développement de l’offre Sud de France : de 96 références avant le partenariat, le catalogue de produits de la marque Sud de France proposé par l’enseigne va passer à plus de 200 produits d’ici le mois d’avril 2021,

– La valorisation de la région Occitanie, de la marque Sud de France, des filières agroalimentaires et des spécialités régionales avec la création de pages dédiées sur le site,

– La mise en ligne de 10 recettes savoureuses élaborées à partir de produits Sud de France.

Photographie de Stephane Ferrer Yulianti.

♦ La société Flipr relocalise sa production en Occitanie

Pour la société née en Occitanie il y a 6 ans, “le succès rencontré par nos produits et l’accroissement de notre activité nous permet désormais de produire en France sans impacter nos coûts.” Ainsi, l’électronique de Flipr est désormais produite à Tournefeuille et l’assemblage réalisé à Cugnaux. L’injection a, quant à elle, été confiée à une PME de Bourg-en-Bresse. Sans oublier les équipes marketing et support basées à Perpignan, et les équipes développement produit basées à Toulouse.

🌟🌟Meilleure note🌟🌟 pour @fliprbox dans sa catégorie !



Venez découvrir l’article ici ➡️➡️➡️https://t.co/J7nISCettW — flipr (@fliprbox) September 24, 2019

♦ Suivi de l’oursin comestible dans le Parc marin du Golfe du Lion

Ramassé par les amateurs et pêché par les professionnels autorisés, l’oursin comestible est l’un des principaux invertébrés herbivores vivant sur le fond de mer. Avec son action de broutage pour se nourrir, cette espèce joue un rôle clé dans la régulation des communautés d’algues.

Actuellement, les agents du Parc naturel marin réalisent le suivi de cet oursin, Paracentrorus lividus.

Cette action permettra d’obtenir la distribution des fréquences de taille, des densités moyennes (en fonction du substrat, de la profondeur, des sites) et d’extrapoler l’abondance totale et l’abondance exploitable. Pour en savoir plus sur le protocole de suivi : https://parc-marin-golfe-lion.fr/actualites/suivre-loursin-comestible.

© B. Ferrari, L. Vasseur / Office français de la biodiversité

♦ La rencontre de Coupe de France Canet-OM se jouera à Gilbert Brutus

Le verdict est tombé. Le 16e de finale de la coupe de France opposant Canet-en-Roussillon à l’Olympique de Marseille se tiendra le 7 mars à 21h à Perpignan au stade Gilbert Brutus pour des raisons de sécurité. Dans ce dossier, le Canet RFC a pu bénéficier de la mobilisation du territoire et des clubs de rugby des Pyrénées-Orientales ; à l’image des Dragons Catalans, de l’USAP, et de la mairie de Perpignan.

Dans un communiqué daté du 25 février les Dragons Catalans indiquaient : “prêter volontiers leur stade Gilbert Brutus et ses infrastructures, stade homologué par la FFF, si cette option était validée par cette dernière plutôt qu’une organisation au stade St Michel de Canet. Dans le même temps, si les Dragons ne pouvaient pas jouer à Gilbert Brutus, le Maire de Perpignan M. Louis Aliot a confirmé la mise à disposition du stade Aimé Giral pour l’organisation, à huis clos, du match de préparation entre les Dragons et la sélection d’Elite 1 le samedi 6 mars à 15h.”

12/09/2020, Perpignan, France, Dragons Catalans Gilbert Brutus © Arnaud Le Vu / MiP

♦ Dragons Catalans : le calendrier des rencontres 2021 dévoilé

À un mois de la reprise, la Super League vient de dévoiler le calendrier 2021. Les Dragons débuteront leur nouvelle saison 2021 face à Hull KR le samedi 27 Mars au Emerald Headingley Stadium de Leeds. Le premier match au stade Gilbert Brutus aura lieu lors de la 3ème journée (du 15 au 18 avril) face à Salford. Les dates et horaires définitifs des matchs seront fixés ultérieurement.

♦ Parcoursup – Liens utiles pour bien faire son choix

Alors qu’approche la fin de saisie des vœux sur Parcoursup, la Région Occitanie met à disposition des 650.000 jeunes étudiants, lycéens et collégiens un ensemble d’outils d’information et d’accompagnement afin de faciliter leurs choix d’orientation et les accompagner, ainsi que leurs familles, dans ce moment crucial.

« Cap vers le sup », le guide 100 % numérique dédié à l’orientation des lycéens et lycéennes : des conseils pour bien s’orienter ainsi que des fiches détaillées sur les métiers, formations et secteurs d’activité. À découvrir sur https://orientation.laregion.fr/.

le guide 100 % numérique dédié à l’orientation des lycéens et lycéennes : des conseils pour bien s’orienter ainsi que des fiches détaillées sur les métiers, formations et secteurs d’activité. À découvrir sur https://orientation.laregion.fr/. Les Maisons de l’orientation : mettent à disposition des outils innovants (casques de réalité virtuelle, bar à tablettes, escape game) offrant une immersion dans la réalité des métiers ou formations envisagées. Plus d’informations : https://www.laregion.fr/Les-Maisons-de-l-Orientation.

: mettent à disposition des outils innovants (casques de réalité virtuelle, bar à tablettes, escape game) offrant une immersion dans la réalité des métiers ou formations envisagées. Plus d’informations : https://www.laregion.fr/Les-Maisons-de-l-Orientation. La plateforme en ligne « Me former en Région » : https://www.meformerenregion.fr.

: https://www.meformerenregion.fr. Le numéro vert gratuit Occitanie Orientation : 0800 00 70 70.

: 0800 00 70 70. L’application ANIE (voir notre article) : https://anie.laregion.fr/anie.

© Laurent Boutonnet – Région Occitanie

♦ La série MENSONGES pour TF1 tournée en Occitanie

Débuté le 9 novembre 2020 dans les Pyrénées-Orientales (Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer, Argelès-sur-Mer, Perpignan), le tournage de la série “Mensonges” (6×52′) pour TF1 s’est prolongé jusqu’au 12 février 2021. Adaptée de la série anglo-américaine “Liar” (Sundance TV, ITV), “Mensonges” mettra notamment à l’affiche Audrey Fleurot et Arnaud Ducret venus à Perpignan pour la seule avant-première en province du film Divorce Club.

Financée par TF1, cette série a reçu un soutien financier de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée en partenariat avec le CNC, et un soutien logistique de la Commission du film Occitanie (Ciné 32 / Gindou Cinéma / Occitanie films). Des comédiens, comédiennes, techniciennes, techniciens, figurants et figurantes de la région ont participé à ce tournage.

Arnaud Ducret, Audrey Fleurot, Michaël Youn – Avant-première de Divorce Club au Mega Castillet de Perpignan en Juillet 2020