À Perpignan, le Ministre de la Justice « mouille la chemise » pour Emmanuel Macron

À 3 jours du second tour, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, était dans les Pyrénées-Orientales en campagne pour le Président sortant. Après les ministres du travail et de l’intérieur, c’est le 3e membre du gouvernement à venir défendre le bilan d’Emmanuel Macron à Perpignan. « Je fais campagne jusqu’au dernier moment. La rencontre avec ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron est conviviale, mais ce qui m’intéresse, c’est de convaincre les électeurs de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon et tous les autres ».

♦ Éric Dupond-Moretti affiche « « une volonté farouche d’aller convaincre ceux qui ne le sont pas encore »

Au lendemain du débat qui a vu Emmanuel Macron et Marine Le Pen confronter leur programme devant 15 millions de téléspectateurs, le garde des sceaux est venu à Perpignan « sans défaitisme, ni un triomphalisme qui serait démobilisateur« .

Il a profité de l’occasion de cette visite dans le fief de l’un des vice-présidents du Rassemblement National pour adresser quelques petites phrases à l’encontre de la candidate et de son porte-parole, aussi maire de Perpignan. « Quand on envisage de modifier la constitution avec une clé de 12 et une clé à pipe, il n’est pas étonnant que Monsieur Aliot qualifie le conseil constitutionnel d’organe technique ». Pour tacler Marine Le Pen sur l’un de ses sujets fétiches, Éric Dupond-Moretti a lancé : « le pouvoir d’achat ce n’est pas le pouvoir des chats » ; avant de rappeler les accointances de Marine Le Pen avec les extrêmes droites à travers le monde ; de Bolosnaro à Trump en passant par Mattéo Salvini.

♦ Le Ministre de la justice fustige le « piètre bilan » de Louis Aliot

Après avoir échangé avec des artisans, le Ministre et le comité En Marche local ont organisé une rencontre militante. « C’est le moment démocratique adéquat pour comparer le bilan et les programmes ». Éric Dupond-Moretti tance Louis Aliot, et « le laboratoire » du Rassemblement Nationale. « Pour le moment, c’est un piètre bilan. Mais il faut laisser l’expérience aller à son terme. Monsieur Aliot allait régler toutes les questions de sécurité, maintenant tout est à cause de l’État. Ce sont des promesses de nuit qui ne voient pas le jour« .

Déterminés comme jamais pour faire avancer notre pays, autour d'@E_DupondM, notre invité ce soir à Perpignan : justice sociale, relance économique, inclusion et ouverture au monde sont les piliers de la politique proposée par Emmanuel Macron. Dimanche, chaque voix compte ! pic.twitter.com/UVYDFx0sGO — Romain Grau (@RomainGrau) April 21, 2022

♦ « Je mouille la chemise parce que je ne veux pas que mon pays bascule vers l’extrême droite »

Le ministre de la justice et le comité départemental En Marche veulent « parler aux électeurs du front national ». Éric Dupond-Moretti est certain que « ses électeurs ne sont pas des salauds, mais qu’ils sont dupés« . Questionné sur le manque de résultats électoraux aux élections intermédiaires, ce dernier argue de la jeunesse du mouvement. « Quand vous faites campagne, vous rencontrez des électeurs, mais il faut en rencontrer beaucoup, et je n’ai pas pu faire campagne longtemps. Pour ce second tour, j’ai mouillé la chemise. J’ai fait je ne sais combien de déplacements. Et il m’en reste encore deux, dans les deux dernier jours de campagne. Et oui, je mouille la chemise parce que je ne veux pas que mon pays bascule vers l’extrême droite« . Pour rappel, Éric Dupond-Moretti figurait lui-même sur la liste En Marche dans le Nord.