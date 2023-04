Inclusion des personnes handicapées : l’APF dénonce le sort des « invisibles »

Article mis à jour le 26 avril 2023 à 16:52

Ce 26 avril, les militants de l’Association des Paralysés de France étaient rassemblés Place de Catalogne à Perpignan. Plus de 50 fauteuils vides, comme autant de personnes à mobilité réduite qui n’ont pu venir dénoncer l’immobilisme des pouvoirs publics. Cette opération baptisée #AuPiedDuMur est un cri d’alarme quant à la non-application de la loi de 2005 sur l’accessibilité «pour toutes et tous».

Être invisible aux yeux de la société

Au pied de l’École 42, Danielle Talau, membre actif de l’association APF France handicap 66, distribue des tracts et sensibilise les passants. Devant elle, se dresse une cinquantaine de fauteuils roulants vides. «Ils [les fauteuils] représentent toutes les personnes qui auraient aimé participer à cette manifestation, mais qui n’ont pas pu se déplacer à cause des problèmes de transport», explique-t-elle. Elle continue, «l’accès aux soins, à l’éducation avec le manque d’accompagnement des élèves en situation de handicap, des établissements recevant du public, l’accès aux logements, à la culture ou aux loisirs. Tellement de problèmes ne sont pas résolus». Circuler librement et en autonomie est problématique à Perpignan. «Leurs libertés et leur dignité sont bafouées», considère Danielle. L’inaccessibilité des établissements recevant du public, commerces, établissements de soins ou écoles, est source d’isolement et de fracture sociale. Pour l’APF France handicap, 55 % des personnes en situation de handicap éprouvent des difficultés d’accès aux bars et restaurants.

Depuis 90 ans, l’APF mène le combat pour les droits des personnes handicapées

En 2022, la Défenseure des droits, Claire Hédon signalait que pour la sixième année consécutive, le handicap était la première cause de discrimination. Même si depuis vingt ans les lignes bougent sensiblement, certains établissements tentent d’être aux normes et s’équipent de rampes. Mais encore une trop grande partie des lieux restent inaccessibles aux personnes à mobilité réduite. En France, 12 Millions de personnes sont en situation de handicap. Dans les Pyrénées-Orientales, 15.000 personnes perçoivent l’Allocation aux Adultes Handicapés. Pourtant, aujourd’hui encore, «certains commerçants refusent d’installer des rampes pour “seulement quelques personnes”, pourtant, ils ont des aides économiques, il suffit de faire un dossier », déplore Danielle Talau.

Perpignan doit encore améliorer ses transports

Aujourd’hui âgée de 47 ans, Fatima a été victime d’un AVC. Depuis cinq ans, elle est obligée de se déplacer en fauteuil roulant. Ce mercredi, elle a tenu a être présente pour cette manifestation. La quadragénaire explique, «quand on est valide, on ne pense pas trop à tout ce qui est accessible ou pas. Quand on est en fauteuil, on se rend vraiment compte que l’accessibilité, il n’y en a pas. Déjà sur les trottoirs, il faut qu’on se mette sur la route, c’est très dangereux.»

Ce matin, elle a pu prendre un bus accessible pour se rendre du quartier du Vernet jusqu’à la place. Mais ce n’est pas tous les jours le même tableau. «Une fois, j’ai dû laisser passer trois bus avant de pouvoir monter dans un véhicule qui possédait une rampe fonctionnelle», témoigne Fatima. Le Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques et le Transport Á la Demande, sont des dispositifs de déplacement pour les personnes à mobilité réduite.

Retrouver la liberté de pouvoir se déplacer dans les Pyrénées-Orientales

Fatima nous relate la nécessité d’anticiper ses déplacements. «Il faut prévoir trois semaines à l’avance si on veut faire appel au GIHP pour un déplacement». Impossible donc de prévoir de sortir en ville et de faire appel à ces dispositifs la veille pour le lendemain. «Je ne peux rien prévoir, je dois m’adapter.» Retrouver la facilité du déplacement, d’accès aux soins et d’une vie sociale, voilà pourquoi Fatima s’est rendue Place Catalogne. L’inaccessibilité de la voirie et des transports est la première cause d’isolement subie par les personnes handicapées. Selon l’Ifop, 74% des personnes en situation de handicap sont insatisfaites de l’accessibilité de la voirie en France.