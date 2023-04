Pour rappel, ce mercredi 26 avril 2023, se tient la 6e Conférence nationale du handicap à l’Élysée. Si Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées, affirme que « La CNH apportera des réponses concrètes pour améliorer la vie des personnes en situation de handicap, leurs familles et les aidants », des associations ont évoqué le boycott de l’évènement. Il est notamment reproché à Emmanuel Macron de ne pas tenir compte des manquements soulignés par le Conseil de l’Europe dans un rapport publié mi-avril. Photo de Une : Comité Interministériel du Handicap, le 6 octobre 2022 © Amaury Cornu / Hans Lucas.

« Quand tu dis que tu es handicapé(e), les gens pensent directement que tu es forcément en fauteuil roulant . Pourtant, ce n’est pas le cas ! Il y a plusieurs formes de handicap et notamment le handicap invisible qui me concerne. Et c’est difficile à vivre… Tu as l’impression que les gens sont persuadés que tu abuses quand tu dis que tu es fatiguée ou que certaines activités relèvent de l’impossible. Tu te sens un peu seul(e) avec tes problèmes de santé. Tu n’oses pas sortir de chez toi et parfois, tu te retrouves isolé(e).

« Quand on me croise dans la rue, personne ne se doute de ce que je vis au quotidien. On voit juste une trentenaire avec le sourire… Quand je parle de ce que j’ai vécu, on me dit toujours que je suis courageuse et que c’est une leçon de vie. Je ne suis pas du tout d’accord avec ça ! Je ne suis pas là pour donner des leçons de vie aux gens. Il faut arrêter avec cette expression ! Mon handicap ne fait pas de moi une héroïne ! De manière caricaturale, pour la plupart des gens, soit on est des personnes exceptionnelles, soit on est des incapables. »