Les ateliers numériques Google s’invitent à l’École 42 Perpignan

Ce n’est désormais plus un secret pour personne, les réponses n’apparaissent pas par ordre alphabétique dans les moteurs de recherche. Derrière ce classement, de puissants calculateurs qui obéissent à l’algorithme de Google ou Bing. Et même si cet algorithme n’est jamais dévoilé dans le détail, certaines pratiques permettent de figurer sur les premières places pour répondre à la demande des internautes. Les ateliers numériques de Google ont fait le plein. Dans la salle, des entrepreneurs de tous secteurs désireux de mieux positionner leur site sur internet. Carine Karaïlev , responsable des ateliers numériques Google en Occitanie, de préciser, «nos coachs vont expliquer le référencement d’un site web, et le marketing digital.

Ils vont parler des outils, des bonnes pratiques qui vont aider une entreprise à se faire connaître, être plus visible en ligne, développer son activité et in fine à vendre.»

La responsable régionale Google de préciser que c’était une volonté forte du géant du web. «Nous nous sommes rendu compte qu’il y avait un fossé entre les solutions que nous pouvions proposer et les connaissances des entreprises et des particuliers. Un fossé que nous cherchons à combler avec ces programmes sur les territoires. À Perpignan, nous travaillons avec la Chambre de Commerce pour mettre à la disposition du plus grand nombre ces connaissances.»

Des ateliers également disponibles en visionnage sur YouTube.