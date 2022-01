Avalanche de forfaits dans les stations de ski pyrénéennes de Lleida à Noël

Au 26 décembre, toutes les stations de ski alpin de cette région garantissaient de bonnes conditions : 196 pistes ouvertes, 263 kilomètres de pentes et un manteau de neige allant de 50 à 155 centimètres. Côté ski nordique , tous les parcours étaient ouverts pour les vacances de Noël ; soit au total 140 kilomètres praticables et des épaisseurs de neige comprises entre 60 et 120 centimètres.

Au début de la nouvelle année, les températures plus douces et plus typiques du printemps ont encouragé de nombreux visiteurs à profiter du ski et des espaces naturels des Pyrénées ; mais ont également impacté la qualité du domaine skiable réduisant parfois le nombre de pistes ouvertes. Une situation qui s’est améliorée depuis avec les récentes chutes de neige.