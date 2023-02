Réviser le bac de Français sur TikTok ? C’est possible avec Virginie prof à Céret

«Tout a commencé en 2015, avec une classe de 1er STMG*, je me suis rendu compte que certains élèves absents avaient du mal à récupérer les textes du bac de Français. J’ai échangé avec eux, et on a décidé de créer un blog. À partir de ce moment-là, j’ai commencé à écrire les explications sur le blog et je leur partageais le lien vers le blog». J’peux pas j’ai Bac de Français est né. Virginie insiste avec humour, il faut bien dire «j’peux pas» et non «je peux pas». Logiquement, ce travail de pédagogie a intéressé bien au-delà des élevés de Virginie.

Mais c’est surtout la réforme du baccalauréat de Français qui a boosté sa visibilité. Le confinement a aussi incité Virginie à dispenser ses cours autrement. «C’était le deuxième confinement et on nous a demandé de faire des cours en visio.