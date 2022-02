Baromètre 2021 | Quelles villes des Pyrénées-Orientales ont le meilleur « climat cyclable » ?

La commune de Prades, sous-préfecture du département et ville de Jean Castex, obtient une note de 2,17/6 et est donc considérée comme une ville où le climat vélo est « très défavorable ». Les usagers se sentent « en danger » lorsqu’ils circulent à vélo dans leur commune, ne se sentent « pas du tout en sécurité » sur les grands axes et estiment qu’il est « très dangereux » pour les personnes âgées et les enfants de circuler à vélo. Par ailleurs, les usagers jugent que les itinéraires cyclables sont « pas du tout confortables » et qu’il n’y a « jamais » d’alternative sûre lors de travaux sur les itinéraires cyclables.

Les autres mauvais élèves du département sont Pollestres (note de 2,65), Perpignan (note de 2,49), Elne (note de 2,61) et Rivesaltes (note de 2,66). Dans toutes ces communes, le climat vélo y est « Défavorable ».