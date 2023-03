Les élus des Pyrénées-Orientales sont-ils victimes de leurs administrés ?

Selon Edmond Jorda, les administrés font la différence entre la politique nationale et leur élu sur le terrain. «Je pense que les citoyens font vraiment la distinction entre ce qui se passe à Paris, à la télé et ce qu’ils vivent au quotidien.» Selon Denis Mottier contacté par téléphone, chargé de mission sécurité et prévention de la délinquance au sein de l’Association des maires de France, plus de 90% des violences et autres atteintes sont envers les élus locaux, maires ou conseillers municipaux. Selon les chiffres révélés, «les faits de violences physiques concernent dans plus de la moitié des cas des maires et leurs adjoints, très souvent lorsqu’ils cherchent à assurer la sécurité publique.»