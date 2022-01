Le député En Marche Romain Grau violemment pris à partie lors d’une manifestation anti-passe sanitaire à Perpignan

Le maire Rassemblement National de Perpignan a été, via un post sur Facebook, parmi les premières personnalités politiques du département à condamner « les violences et insultes ». « Quoi qu’on puisse penser de la politique soutenue par monsieur Romain Grau et LREM, je condamne sans ambiguïté les violences et insultes dont il a été victime. Le combat des idées se fait lors des élections par les débats et dans les urnes pas par l’insulte. Le droit de manifestation est sacré et ne doit pas être dénaturé par des actes de cette nature ».