Ça y est, c’est tombé ! Cet après-midi, 87,9 % des 4 882 lycéens des Pyrénées-Orientales auront le sourire. Les élèves du département font mieux que la moyenne nationale, puisque 85,5 % des élèves français ont réussi l’examen, toutes catégories confondues.

A l’échelle de l’académie de Montpellier, dont dépendent les P-O., 85.56% des bacheliers ont obtenu l’examen qui leur ouvre les portes des études secondaires. Ce sont 28 859 élèves de l’académie qui ont composé sur les épreuves du bac – 15 095 dans la voie générale, 6 485 dans la voie technologique et 7 279 dans la voie professionnelle.

Le suspens n’est plus vraiment à son comble aux portes des lycées. Les résultats sont disponibles en ligne quelques heures avant leur affichage officiel. Depuis la réforme du bac, la note du baccalauréat se compose de 40 % de contrôle continu et de 60 % d’épreuves finales. Ces épreuves finales incluent le français écrit et oral en classe de première, ainsi que les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral en terminale.