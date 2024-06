Quels changements pour le Bac édition 2024 ?

Après plusieurs polémiques l’année dernière, le Bac a – de nouveau – subi quelques modifications en 2024. Depuis la mise en place de la réforme Blanquer, lors de la session 2021, et la disparition des filières qui avait fait tant parler, le diplôme qui clôture l’enseignement au lycée n’a cessé d’évoluer. À quoi s’attendre pour cette année ?

Gabriel Attal avait annoncé dans une conférence intitulée Choc des savoirs qu’il souhaitait atteindre trois cibles : éviter la démotivation des élèves de Terminale dès le troisième trimestre, rééquilibrer l’année scolaire et «reconquérir le mois de juin».

Les épreuves de spécialité en juin

En 2023, les élèves avaient passé leurs épreuves de spécialité dès le mois de mars. Résultat : des classes désertées et des lycéens qui s’estimaient « en vacances ». Suite à ce constat, Gabriel Attal a annoncé un changement dans le calendrier des épreuves de spécialité. Elles sont désormais planifiées en juin, du 19 au 21. Une solution pour éviter l’absentéisme au troisième trimestre.

Ce nouveau calendrier a des conséquences sur Parcoursup, la plateforme sur laquelle les lycéens définissent leur choix d’orientation post-bac. Comme les notes des épreuves de spécialité seront connues plus tard qu’en 2023, elles ne compteront plus pour Parcoursup. Les lycéens devront donc miser sur le contrôle continu pour constituer leur dossier.

Le Grand Oral change de format

Le Grand Oral, mis en place pour aider les élèves à se préparer à la prise de parole, était constitué de deux parties. Dans un premier temps, le lycéen devait apporter sa réponse à l’une des deux questions qu’il avait préparées au cours de l’année. Puis, il disposait de 5 minutes pour justifier ses choix d’orientation. En 2024, cette seconde partie disparaît car elle a été jugée sans intérêt pédagogique. L’épreuve conserve sa durée de 20 minutes : dix minutes de présentation d’une question puis dix minutes d’échange avec le jury. Les épreuves se dérouleront du 24 juin au 3 juillet 2024.

Une attestation de langues vivantes

Dans cette volonté de renforcer l’apprentissage des langues vivantes, et notamment de l’anglais, une attestation sera délivrée à tous les candidats au baccalauréat général et technologique pour mesurer leurs acquis et leur niveau.

Les changements pour les élèves de Première

Les élèves de Première aussi vont avoir le droit à un petit changement. L’oral de français s’allège puisque le nombre de textes à préparer passe de 20 à 16 pour les filières générales. Une réponse apportée aux professeurs de français qui estimaient que le programme était trop lourd. Pour les élèves inscrits en filière technologique, pas de changement, le nombre minimal de textes à préparer reste à 12. Les oraux de français se tiendront du 24 juin au 5 juillet.

La rentrée 2023 a signé le retour des mathématiques dans le tronc commun. En effet, depuis le mois de septembre, un enseignement de mathématiques d’1h30 par semaine est rendu obligatoire pour tous les élèves qui n’ont pas opté pour la spécialité mathématiques.

Cet enseignement de mathématiques a vocation à permettre aux non-spécialistes de consolider l’apprentissage et la maîtrise des notions fondamentales et de leur assurer un socle de connaissances et de compétences utiles pour la vie sociale et professionnelle (statistiques, probabilités, traitement de données etc.).

En revanche, les épreuves du Bac commenceront comme le veut la tradition par l’épreuve de Philosophie, le 18 juin 2024. Pour rappel, depuis la réforme du bac, les épreuves finales sont divisées en 5 et comptent pour 60% de la note finale. Le contrôle continu vaut, lui, pour 40% de la note finale.