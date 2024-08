La ville de Céret officialise l’annulation du festival « La Cerise sur le Château »

Ce 15 août 2024, c’est via son compte Facebook que la ville de Céret officialise l’annulation du festival prévu les 19 et 22 septembre. Photo © Maxime Bhm / Unsplash

En juillet dernier la liquidation de Symphony production, responsable de l’organisation, laissait peu de place à l’espoir de la tenue du festival cérétan. C’est désormais confirmé, la mairie de Céret communique sur l’annulation du festival qui devait se tenir au Château d’Aubiry.

Le communiqué laconique fait néanmoins apparaître les regrets de la commune et notamment sur le silence des organisateurs.

« Par décision du tribunal du 11 juillet 2024, l’association Symphony Productions, organisatrice des festivals Greenland et La Cerise sur le Château, a été placée en liquidation judiciaire. De ce fait, malgré l’absence d’annonce officielle de l’organisateur, c’est avec regret que la collectivité annonce l’annulation du festival « La Cerise sur le Château », qui devait se dérouler dans le parc du Château d’Aubiry du 19 au 22 septembre 2024. »

Concernant le remboursement des billets, c’est le liquidateur judiciaire qui est chargé de donner suite aux demandes des festivaliers déçus. Et selon nos informations, les billets vendus par les organisateurs ne pourront pas être remboursés. Seules les places achetées via des plateformes externes seront indemnisées, et c’est loin d’être la majorité. Quant aux prestataires et artistes, là encore, peu de chances que le liquidateur puisse répondre favorablement à leurs demandes.