Symphony Productions liquidée, les festivaliers ne seront pas remboursés

Ce jeudi 11 juillet 2024, l’association Symphony Productions, en charge du Greenland festival et de la Cerise sur le Château, a été placée en liquidation par le tribunal judiciaire de Perpignan.

La liquidation judiciaire prononcée pour Symphony Productions

Il y a un mois, l’association Symphony Productions passait en audience de redressement. L’annonce est tombée hier : la liquidation judiciaire a bel et bien été prononcée. Pour l’heure, nous n’avons pas encore d’informations concernant le maintien du festival La Cerise sur le Château, organisé à Céret du 19 au 22 septembre 2024. En effet, l’événement pourrait être repris sous un autre format ou par un autre prestataire. Alors que la fermeture de la billetterie laissait présager la fin du festival, hier les artistes étaient encore dans le flou concernant l’annulation ou non de l’événement.

Les festivaliers seront-ils remboursés ?

Selon nos informations, les billets vendus par les organisateurs ne pourront pas être remboursés. Une pilule difficile à avaler pour les festivaliers du Greenland et de la Cerise sur le Château. Seules les places achetées via des plateformes externes seront indemnisées, et c’est loin d’être la majorité.

Du côté des prestataires, les restaurateurs ne décolèrent pas face à l’ardoise laissée par l’organisation. Pour rappel, cinq food truck prévus sur le Greenland avaient lancé une procédure en juin dernier, dans l’attente de l’ouverture d’une enquête.