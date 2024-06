Le festival Greenland au tribunal de Perpignan : Qui sera remboursé ?

Article mis à jour le 11 juin 2024 à 19:43

L’annonce est tombée le 30 mai dernier, le festival organisé à Palau-del-Vidre était officiellement annulé à la dernière minute, après les désistements en cascade des têtes d’affiche. Depuis, les prestataires sont sans réponse des organisateurs, John Guillet et David Alvarez.

« Nous avons appris qu’ils liquidaient l’association Symphony Productions »

L’association passera en audience de redressement pour une éventuelle liquidation. Une information confirmée par le tribunal judiciaire de Perpignan. Selon un professionnel du secteur, les festivaliers ne seront pas plus prioritaires que les prestataires pour se faire rembourser. Par ailleurs, l’association Symphony Productions organisait aussi le festival La Cerise sur le Château, à Céret. En cas de liquidation, cet événement risque aussi d’en faire les frais.

Complètement résignés, certains prestataires du Greenland ont fait le tour des tribunaux ce matin, dans l’espoir d’obtenir des réponses. En effet, suite à l’annulation du festival, Carine, Éloïse et d’autres ont purement et simplement perdu les frais engagés pour la location de leur emplacement. Un budget de 3 600 euros exigé par les organisateurs trois mois en amont du festival.

« Nous avons appris qu’ils liquidaient l’association Symphony Productions ce jeudi », lâche Carine, propriétaire d’un food truck. Si cette pâtissière de Banyuls-sur-Mer n’avait jamais participé au festival, Carine a, quant à elle, déjà collaboré avec l’association pour des événements plus petits. « C’était le cas à l’occasion des Têtes d’oeufs à Thuir ou de la chasse aux bonbons d’Halloween, au château d’Aubiry. Les organisateurs me devaient déjà un peu moins de 300 euros sur le festival des Têtes d’oeufs que je n’ai jamais reçus. »

Aujourd’hui, Carine estime sa perte totale à 5 600 euros. « Le jour J, je suis allée sur site, tout était prêt, jusqu’au pot de Nutella sorti. J’ai perdu toute la marchandise que j’avais dans mon camion. » La restauratrice proposait une offre sucrée-salée, « du jambon ibérique, de la charcuterie, du pain… il y en avait pour 2 000 euros de produits », regrette-t-elle. « Je pense qu’il faut que je me mette en tête que je ne serai jamais remboursée. »

Carine a travaillé pendant deux semaines, jour et nuit, pour que le camion soit prêt pour l’ouverture du festival. « J’ai acheté ce food truck exprès pour faire le Greenland et le Bacchus. Aujourd’hui, ma situation est très compliquée, car il n’est pas rentabilisé et en plus de ça, on me doit de l’argent que je ne récupérerai jamais. »

Des prestataires prévenus de l’annulation du Greenland le jour J

Éloïse tient le food truck « Camionnette verte », cette restauratrice avait déjà participé au Greenland les années précédentes. « La première année, ça s’est bien passé, il n’y a pas eu de souci. La deuxième année, on a été réglé au bout de neuf mois ! », gronde-t-elle. « Ils ont fait les morts, on n’a pas eu de nouvelles pendant des jours… » Malgré la somme réglée en retard, Éloïse avait fait le choix de faire à nouveau confiance au Greenland pour 2024.

Pour ces restaurateurs, participer aux festivals leur permet de réaliser la recette d’une bonne partie de l’année. « Un festival, c’est toujours bon à prendre, ce n’est pas négligeable. » Seulement voilà, les conséquences de l’annulation du Greenland ont eu l’effet d’un coup de tonnerre. « Pour nous, ça a été une perte sèche au niveau de la trésorerie. Nous avions d’autres options aux mêmes dates que le Greenland, je leur ai fait confiance et on a été trahis… », regrette amèrement Éloïse.

Les deux restauratrices confirment qu’elles ont été prévenues de l’annulation du festival le jour J, « le jour où on devait s’installer, à la dernière minute ! » Deux prestataires ne se relèveront pas de l’annulation du Greenland, « ils ont mis la clé sous la porte », assure Éloïse. « Ce jeudi 30 mai, il y avait déjà pas mal de prestataires installés et qui avaient acheté leur marchandise, et tout était prêt dans les remorques réfrigérées. Pour eux, c’est encore plus préjudiciable. »

Des organisateurs aux abonnés absents

Mais comment les prestataires ont-ils appris la nouvelle ? « Nous avons juste reçu un mail d’une personne de l’association qui faisait le lien entre le festival et les prestataires », se désole Éloïse. « On a fini par apprendre via un deuxième mail, que cette même personne ne faisait plus partie de l’équipe et qu’elle ne pouvait plus rien pour nous. »

De son côté, Carine assure que tout présageait que le festival allait bien avoir lieu. « La veille, je suis allée acheter une couverture de survie. Nous recevions encore des informations avec les consignes de sécurité. » Le jour J, la restauratrice quitte le site à midi, « j’ai croisé John, le président de l’association, il errait dans le parc, sa capuche vissée sur la tête. Il n’a même pas daigné venir nous voir. » Un comportement qui avait déjà mis la puce à l’oreille de Carine.

Depuis la semaine dernière, les prestataires n’ont plus aucune nouvelle et les organisateurs sont aux abonnés absents. Malgré nos demandes, John Guillet n’a pas répondu à nos sollicitations. Aujourd’hui, cinq food truck prévus sur le Greenland ont lancé une procédure. « Nous espérons qu’il y aura une enquête », confie Éloïse, « qui ne veut pas laisser passer ça ». « On ne compte pas les laisser s’en sortir comme ça ». La restauratrice ne décolère pas face à l’ardoise laissée par l’organisation. Et imagine déjà les deux indélicats repartir sur un autre projet sans avoir réglé leurs dettes.