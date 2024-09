« Rentrée la moins chère de France », Bigflo et Oli, appli contre le cyberharcèlement, les nouveautés en Occitanie

Ce 3 septembre 2024, la présidente de la Région Carole Delga et les élus en lien avec la jeunesse tenaient une conférence de presse.

Ordinateurs, manuels scolaires et équipements professionnels, transports scolaires gratuits… Carole Delga, liste l’ensemble des dispositifs qui permettent à la Région d’afficher le slogan, »la rentrée la moins chère de France ». Selon l’enquête de la Confédération syndicale des familles, cet effort budgétaire de 50 millions d’euros permet aux jeunes de réaliser en moyenne 800 euros d’économies par an.

Au-delà de ces dispositifs, la présidente de la Région a également insisté sur la lutte contre le déterminisme social, l’aide à la recherche de stages, le harcèlement scolaire ou encore la formation aux gestes de premiers secours. Sans oublier, le partenariat avec les artistes toulousains Bigflo et Oli, qui deviennent ambassadeurs des valeurs de l’Occitanie. Ou encore le développement de « Safe Bear », une application pour lutter contre le cyberharcèlement.

Une application contre le cyberharcèlement expérimentée dans tous les départements

L’application « Safe Bear », considérée comme un « pare-feu », sera expérimentée dès l’automne dans 13 lycées d’Occitanie, un par département, grâce au financement de 1 000 licences par la Région, pour un montant de près de 40 000€. Si 1 jeune sur 6 a déjà été confronté au cyberharcèlement, cette nouvelle application permettra de conserver les messages haineux dans un coffre-fort numérique. Et d’alerter les parents ayant un accès à l’application, avec l’accord de leur enfant. Ce coffre-fort constituera également des preuves matérielles dans le cadre de poursuites judiciaires. Si le test concerne Instagram et Snapchat, la Région précise qu’elle pourra évoluer, notamment vers les forums de jeux vidéo.

Bigflo et Oli deviennent ambassadeurs de l’égalité des chances en Occitanie

La présidente de la Région tient à dire un grand merci à ces deux artistes. « Ils ont accepté d’être les parrains de cette rentrée 2024. Avec eux, nous avons choisi deux extraits de leurs chansons pour donner espoir et confiance à toute cette jeunesse. » Carole Delga tient à rappeler que les deux frères ont eux-même grandi dans un milieu modeste et étaient lycéens en Occitanie. « Quand on leur demande de promouvoir des lycées, ils viennent, ils sont là et ils donnent de leur temps. » Selon la présidente de la Région, « le destin de Bigflo et Oli est aussi le signe que lorsqu’on a une passion, l’Éducation nationale et le milieu associatif permettent d’aller au plus haut. »