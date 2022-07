Les villages à découvrir dans les Pyrénées-Orientales – la vallée du Tech et le littoral

Article mis à jour le 14 juillet 2022 à 12:02

Après une première sélection de villages, parfois méconnus, situés dans les vallées de l’Agly et de la Têt, nous continuons notre tour des Pyrénées-Orientales. Cette fois, direction la vallée du Tech, le littoral et la plaine du Roussillon. Des lieux qui nous prouvent que ce département, implanté entre terre, mer et montagne, offre une grande diversité de paysages.

La vallée du Tech : le Vallespir, les Aspres pour son flanc sud, et les Albères

Le Vallespir est niché dans la vallée du Tech. Ici, le vignoble cède sa place aux arbres fruitiers et à la montagne.

Le petit village d’Arles-sur-Tech séduit par ses ruelles médiévales, ses places gorgées de soleil et ses vieux lavoirs. En plein cœur du village, l’abbaye de Sainte-Marie est considérée comme un bijou d’architecture. Mais elle doit surtout sa renommée à la Sainte Tombe ; un sarcophage qui donne une eau sans cesse renouvelée. Et pourquoi pas profiter d’une balade dans Arles-sur-Tech pour aller à la rencontre d’artistes et d’artisans toujours prêts à partager leur savoir-faire avec les curieux. Itinéraire 66 propose plusieurs fois par an des visites guidées pour découvrir la nature et le patrimoine d’Arles-sur-Tech. La ville de Céret est considérée comme la capitale de la cerise. Située entre le Canigó et la frontière espagnole, cette petite ville pittoresque vit au rythme catalan. Les visiteurs apprécient les ruelles pavées, les places cachées où s’installer pour déjeuner ou prendre un café. Durant l’été, des visites guidées sont proposées par l’Office du Tourisme pour découvrir les secrets du vieux Céret. Le musée d’Art moderne témoigne des nombreux séjours d’artistes – dont Picasso – qui ont décidé de poser leurs valises à Céret.

À Prats-de-Mollo-la-Preste, les vestiges du passé sont encore préservés. Le village est protégé et surplombé par le Fort Lagarde et la partie la plus ancienne est entourée par les remparts. Durant l’été, des visites guidées du Fort sont organisées, en français et en catalan. Pour apprécier pleinement Prats-de-Mollo-la-Preste, il faut se laisser perdre dans les ruelles pentues et aller à la rencontre des habitants. La commune de Castelnou marque l’entrée dans la vallée des Aspres. Elle fait partie des « Plus Beaux Villages de France ». C’est un village médiéval qui invite à un voyage dans le temps. Pour y accéder, il faut franchir une porte monumentale. Les maisons aux couleurs ocrées sont construites au bord des ruelles pavées. De passage à Castelnou, il faut visiter le château, symbole de l’époque médiévale dans le Roussillon, et actuellement en rénovation.

Le littoral et la plaine du Roussillon

Impossible de ne pas évoquer les communes situées sur le littoral des Pyrénées-Orientales ! La côte du département compte dix stations balnéaires avec des plages de sable fin et des criques rocheuses. C’est l’endroit rêvé pour les amoureux de la mer.

Le plus célèbre village de la Côte Vermeille est sans doute Collioure. Cette station balnéaire possède un charme authentique et fait figure de paradis entre mer et montagne. C’est le paradis des peintres, Henri Matisse s’y était installé en 1905. Toutes les couleurs sont représentées à Collioure grâce à la baie turquoise, aux barques catalanes, aux maisons avec les façades colorées et aux ruelles plus ombragées. À ne pas manquer ? Une dégustation d’anchois avant de visiter le Château Royal, classé Monument historique depuis 1922 !

Le Barcarès promet une évasion tout au long de l’année. Le village semble être divisé en plusieurs quartiers très différents les uns des autres. La grande plage est célèbre pour « Le Lydia », le paquebot le plus vieux du monde. Le Port de Pêche séduit par son charme où il est possible d’acheter du poisson frais. Aux abords de l’étang de Salses-Leucate, le site des Dosses est un espace naturel d’exception. Il offre une mosaïque d’habitats avec une belle représentation de la diversité de la faune et de la flore.

Banyuls-sur-Mer n’est pas célèbre que pour son vin doux ! Cette ville, dernière escale avant l’Espagne, fait la part belle à la nature. Un séjour à Banyuls-sur-Mer est l’occasion de profiter de belles couleurs et des parfums de la flore. Ici aussi, de nombreux artistes ont installé leurs ateliers sur les quais qui longent les allées Maillol. Ensuite, il faut poursuivre son chemin en empruntant les ruelles en escaliers. Durant l’été, plusieurs visites guidées sont organisées. Elles permettent de connaître l’histoire de la ville en parcourant le front de mer ainsi qu’Aristide Maillol né à Banyuls-sur-Mer. Le dernier port français en eau profonde avant l’Espagne est à Port-Vendres. Cette cité catalane vit toute l’année au rythme des activités portuaires. Une étape dans cette station balnéaire qui tient son nom de la Cité de Vénus, est parfaite pour découvrir le site classé de l’Anse de Paulilles. Plusieurs activités y sont proposées notamment la visite de l’atelier de restauration des barques catalanes ou la découverte de la nature.

