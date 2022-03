Carburant, protocole sanitaire, Smic … Ce qui change au 2e trimestre 2022

Pour faire face aux hausses importantes des dernières semaines, le Premier ministre a annoncé qu’ une remise de 18 centimes d’euro (au lieu des 15 prévus initialement) par litre de carburant sera appliquée dès le 1er avril 2022 et pour une durée de 4 mois. En revanche, cette réduction ne sera pas effective dans toutes les stations dès le 1er avril puisqu’il faut attendre que les revendeurs vident leur cuve et se réapprovisionnent avec du carburant acheté moins cher.

Toujours pour faire face à la flambée de prix en progression quasi continue depuis un an et suite à la guerre en Ukraine, un plan de résilience va être mis en place. Pour rappel, le gazole a franchi durant les premiers jours de mars la barre très symbolique des 2€ le litre dans l’Hexagone pour atteindre 2,25 € en moyenne le 10 mars, devenant le carburant le plus cher à la pompe.