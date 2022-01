Smic, impôts, crédits, énergie… Ce qui change au 1er trimestre 2022

Le prix du timbre a de nouveau augmenté le 1er janvier 2022. Le timbre vert est passé de 1,08 € à 1,16 € et le timbre rouge de 1,28 € à 1,43 €. Pour faire face à l’augmentation des tarifs de l’énergie , et ce dès le 1er février 2022, un bouclier tarifaire sera mis en place dans le cadre de la loi de finances pour 2022. Il va permettre le plafonnement de la hausse du prix de l’électricité à 4 %. Quant au gaz, les tarifs sont gelés depuis octobre 2021.

Le 1er janvier 2022 a également marqué une nouvelle étape de la loi anti-gaspillage. Depuis cette date, de nouvelles interdictions s’appliquent sur le plastique à usage unique. Elles concernent notamment les jouets en plastique proposés gratuitement aux enfants dans les menus, le suremballage des fruits et les légumes frais de moins de 1,5 kg, les emballages plastiques non biodégradables pour les sachets de thé et tisane, ou encore l’emballage plastique lors de l’expédition de publications presse et publicités.