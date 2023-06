Gaz, livret A, retraites, prix alimentation… Ce qui change au 3e trimestre 2023

Les six premiers mois de l’année 2023 viennent de s’écouler et ont apporté leur lot de changements : vaisselle jetable interdite dans les établissements de restauration rapide, préservatifs gratuits pour les moins de 26 ans, interdiction du démarchage commercial à partir de numéros en 06 et 07…

Que réserve ce 3e trimestre 2023 ? À quels changements s’attendre ?

Gaz, salaire, ticket de caisse… Les changements dans la vie quotidienne

Le 1er juillet coïncidence avec la fin du bouclier tarifaire et surtout celle des tarifs réglementés de vente du gaz. Le tarif du gaz sera donc soumis au prix du marché. Les particuliers pourront choisir de rester chez ENGIE, le fournisseur officiel et basculer vers l’offre Passerelle, ou opter pour une offre chez un autre fournisseur.

Une nouvelle rubrique va faire son apparition sur les bulletins de paie : montant net social. Celle-ci correspond au montant des revenus pris en compte pour calculer les droits à certaines prestations sociales. Une lecture facilitée pour les bénéficiaires qui n’auront ainsi plus à calculer les ressources à déclarer à la Caf ou la MSA.

Initialement prévue au 1er janvier 2023 puis au 1er avril, la fin de l’impression automatique du ticket de caisse sera effective à partir du 1er août. Ce changement s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le gaspillage et les substances dangereuses pour la santé.

Economie & finances : des livrets au bonus réparation

Les taux du livret A et du LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire) vont augmenter à partir du 1er août 2023. Une hausse visant à compenser l’inflation. Les nouveaux taux de rémunération seront connus au cours du mois de juillet, après réévaluation de la Banque de France.

Les vacanciers qui utilisent des chèques-vacances pour payer le péage bénéficieront d’une réduction. Celle-ci, accordée par les sociétés d’autoroute, s’adresse aux détenteurs d’un abonnement télépéage. À compter du 1er juillet 2023, les taux ou les périmètres de la contribution Versement Mobilité évoluent pour certaines communautés d’agglomération ou métropoles.

Le bonus réparation, mis en place en décembre 2022, va être amélioré à partir du 1er juillet. Plus de situations de réparation vont être prises en charge, par exemple les écrans de smartphone et le nombre de réparateurs certifiés QualiRépar va augmenter. De plus, les montants de ce bonus vont doubler.

À partir du 1er septembre 2023, pour une demande de subvention MaprimeRénov’ supérieure à 10.000 €, il devient obligatoire de solliciter un conseiller en énergie (Mon Accompagnateur Rénov’) pour les bouquets de travaux (2 gestes ou plus) dont le coût dépasse 5.000 €.

La réforme des retraites entre en application… avec des répercussions

Le 1er septembre entrera en vigueur la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale. Plusieurs changements sont à prévoir pour les salariés. La rupture conventionnelle sera plus coûteuse pour les employeurs car le forfait social de 20% sera supprimé au profit d’une contribution unique de 30% à la charge de l’employeur. Une solution pour éviter que les salariés ne se retrouvent au chômage avant leur retraite.

Cette date coïncide également avec l’application de la réforme des retraites. L’âge de départ passe de 62 à 64 ans. La mise en plage est progressive à compter du 1er septembre 2023. Les premiers concernés sont les salariés nés en 1961 qui pourront partir en retraite à 62 ans et 3 mois. Deux nouveaux seuils d’âge entrent dans le dispositif carrière longue. Autre nouveauté de cette réforme des retraites concernant les 4 trimestres attribués au titre de l’éducation ou l’adoption d’un enfant. Le partage sera plus limité car 2 trimestres minimum seront automatiquement pour la mère. Le père ne pourra donc plus bénéficier de 3 ou 4 trimestres comme c’est le cas actuellement.

Les mesures anti-inflation

Le ministre de l’économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé une baisse des prix sur plusieurs produits de consommation dès le mois de juillet 2023. Parmi les articles concernés, les pâtes, les céréales, les huiles ou encore la volaille. Bruno Le Maire a évoqué des sanctions pour les industriels qui ne joueraient pas le jeu.

Le 1er juillet sera annonciateur d’une bonne nouvelle pour les fonctionnaires et les contractuels du secteur public puisqu’ils seront augmentés de 1,5%.

Éducation : les collégiens à la découverte des métiers

Dès la rentrée de septembre 2023, à partir de la 5e, les collégiens bénéficieront d’un temps dédié à la découverte des métiers. Une volonté pour que la voie professionnelle ne soit plus un choix par défaut a expliqué Emmanuel Macron. Le président de la République souhaite susciter des vocations dès le collège.