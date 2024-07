Patrimoine : Des chantiers de restauration durant l’été dans les Pyrénées-Orientales

L’association Nuances d’Avenir a lancé une série de projets de conservation du patrimoine à travers la France. Ces initiatives ont pour objectif d’intégrer des pratiques coresponsables dans la restauration de monuments historiques tout en sensibilisant le public aux enjeux climatiques. Photo © Rempart.

En complément des Journées européennes de l’archéologie, qui attirent chaque année de nombreux visiteurs en France et à l’étranger, ces projets associent préservation du patrimoine et protection de l’environnement dans les Pyrénées-Orientales.

Nuances d’Avenir et REMPART : le duo à l’initiative de ces projets

Nuances d’Avenir est une association qui organise des chantiers et des ateliers de conservation du patrimoine dans toute la France. Cette initiative répond à la nécessité de repenser la relation avec le patrimoine, à la fois comme un devoir de conservation pour les générations futures mais aussi, comme acteur central dans la lutte contre le changement climatique.

REMPART conçoit le patrimoine comme un lien unissant les individus pour un avenir durable et solidaire. Ce réseau s’est donné pour mission de restaurer, valoriser et transmettre le patrimoine grâce des associations et des partenaires internationaux. REMPART mène des actions éducatives et collectives pour favoriser l’engagement, l’inclusion sociale et la citoyenneté, tout en préservant les patrimoines bâtis et naturels ainsi que les savoir-faire traditionnels.

Les sites dans les Pyrénées-Orientales

Ce projet commun, initié en avril, prévoit d’agir sur 58 sites patrimoniaux dans toute la France. Parmi ceux-ci, deux sont situés dans le département des Pyrénées-Orientales : Périllos, à Opoul-Périllos et le Fort Dugommier, à Collioure.

Le village de Périllos se situe à 7 km du village d’Opoul. En ruines jusqu’en 2006, il reprend vie petit à petit grâce au chantier associatif. Les maisons restaurées sont utilisées comme locaux d’accueil de l’association Terre de pierres. Les seuls habitants sont les bénévoles et les responsables de l’association. Au cours de l’été, plusieurs chantiers sont programmés sur ce site (certains sont déjà terminés).

Les travaux se concentrent sur deux sites : le village de Périllos (reconstruction de parcelles communales et aménagement des espaces publics du village) et la forteresse médiévale de Salvaterre (à 3 km du village de Périllos). Les participants pourront travailler sur divers postes et participer à des travaux de déblaiement. Ce projet repose sur deux points : la transmission des techniques traditionnelles de construction et la préservation du patrimoine architectural et naturel.

À Collioure, qui vient d’être élu Village préféré des Français, les travaux concernent le site du fort militaire, un site classé Monument historique. Le lieu devrait accueillir un centre dédié à l’art et aux énergies renouvelables. Le chantier devrait débuter le 28 juillet.

Des règles à respecter pour les bénévoles

Pour ces deux chantiers des Pyrénées-Orientales, les bénévoles ne sont pas logés directement sur le site mais dans des lieux spécifiques, le stade de la ville pour Collioure et l’ancienne école du village pour le site de Périllos. Dans une volonté de préserver la planète, le système de douche mis en place par l’association fonctionne à partir de réserves d’eau montées du village d’Opoul.

Un guide est téléchargeable pour ceux qui se rendront au Fort Dugommier. Les bénévoles présents sur le site de Périllos ont également accès au déroulé de leur journée.