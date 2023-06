Les Journées européennes de l’archéologie en Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 12 juin 2023 à 08:54

Du 16 au 18 juin 2023 se tiendront les Journées européennes de l’archéologie. L’occasion pour les passionnés d’histoire comme les simples curieux de découvrir les trésors du patrimoine. L’année dernière, 30 pays européens ont participé à cet évènement qui ne cesse de se développer d’année en année. En France, 630 manifestations ont rythmé ces JEA 2022.

Quel est le programme dans les Pyrénées-Orientales pour cette nouvelle édition ? Comme les années précédentes, la journée du vendredi sera consacrée aux groupes scolaires.

L’oppidum de Ruscino organise un des deux évènements des Pyrénées-Orientales

Le 17 et 18 juin 2023, l’oppidum de Ruscino à Perpignan accueille le public pour plusieurs démonstrations accessibles à tous les publics. La première, avec l’association Galate, pour découvrir la musique antique. Un spectacle nocturne La lyre d’Apollon sera donné le samedi 17. Une autre démonstration sera consacrée à la fonte d’objets en bronze d’époque romaine. Un atelier orchestré par La Taberna Romana donnera l’occasion de découvrir la cuisine romaine, des mets les plus subtils réservés à l’élite sociale à la cuisine plus populaire. Enfin, lors d’un atelier participatif, le public pourra s’initier au tournage de l’os pour fabriquer des stylets.

Fervent participant des Journées Européennes de l’archéologie, le musée de Préhistoire de Tautavel organise plusieurs activités

Clément Ménard, directeur du musée, est revenu sur les deux activités « à la fois différentes et complémentaires » qui se tiendront durant le week-end du 17 et 18 juin 2023.

La première, en partenariat avec l’association Mediaclic. Intitulée « dans la peau d’un journaliste scientifique : le feu à Tautavel ». À travers plusieurs étapes dans le musée, les visiteurs rencontrent et interrogent des personnages différents pour démêler le vrai du faux à propos des dernières avancées scientifiques sur la maîtrise du feu dans la préhistoire. Les participants doivent réaliser une interview radio à la fin du parcours, accompagnés par les deux journalistes de l’association d’éducation aux médias et à l’information. Les départs se font par groupes et en différé. Plus d’infos: https://450000ans.com/journees-europeennes-de-larcheologie-2023.

La seconde, en partenariat avec l’INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives), nommée Dans la peau d’un archéozoologue. Les participants se glisseront « dans la peau d’un spécialiste des restes osseux » à partir d’une vraie fouille archéologique menée en 2000 à Poitiers.

Le directeur du musée espère accueillir autour de « 1.000 visiteurs sur le week-end »

Si rien n’est spécifiquement dédié aux enfants, le directeur du musée se veut rassurant : « les intervenants s’adapteront au public ». Toutefois, l’atelier d’enquête journalisme scientifique lui semble moins adapté au très jeune public, qui sera, de ce fait, plutôt redirigé vers l’atelier archéozoologue.

Ces deux activités gratuites sont ouvertes à tous les publics. Le directeur du musée affirme qu’il est « possible de faire les deux » mais que cela risque « de faire un peu long comme temps de présence sur le site ». Les personnes peuvent se préinscrire en ligne ou bien s’inscrire le jour même directement au musée. Cela permet « de répartir les flux en fonction des demandes ». Pour une meilleure organisation, des heures de départ pourront être annoncées selon le nombre de participants.

Les Journées européennes de l’archéologie coïncident avec la fin de l’exposition temporaire Picot de Lapeyrouse, voyage au cœur des pierres. Cette exposition itinérante a été conçue en partenariat avec le Parc naturel régional Corbières Fenouillèdes et centrée autour d’une « collection de minéralogie du XVIIIe siècle et du patrimoine minéralogique et zoologique du territoire ». Clément Ménard conseille aux visiteurs de profiter de cette exposition pour patienter avant le début des ateliers.

Tautavel : le projet de rénovation

Clément Ménard est revenu sur le projet de rénovation du musée. « Aucune date de validation ou de choix de scénario n’est encore acté pour le moment » même si cela devrait être le cas « très bientôt ». Un beau projet de rénovation est prévu avec un « très bel équipement structurant pour un discours sur la Préhistoire à l’échelle régionale et au-delà ». L’annonce de ce projet devrait être « imminente » selon le directeur du musée. Encore un peu de patience donc avant de découvrir le projet de rénovation complète des espaces, notamment du parcours permanent mais aussi des autres espaces pour « faciliter le travail de conservation et de recherche mais aussi multiplier les interventions ».

La sélection de la rédaction pour l’Occitanie

En 2022, 52 évènements s’étaient tenus dans la région durant ce week-end qui fait la part belle à l’archéologie. Pour cette 14e édition, ce sont 74 évènements qui auront lieu en Occitanie.

L’histoire se répète. Le musée Saint-Raymond de Toulouse accueille une nouvelle fois un village de l’archéologie. À cette occasion, le public pourra se renseigner sur les différents métiers de l’archéologie mais aussi apprendre comment dater une peinture préhistorique ou bien manipuler des céramiques pour apprendre à les différencier.

Le Mas des Tourelles, un domaine viticole situé à Beaucaire, propose des visites guidées durant ce week-end consacré à l’archéologie dont une balade dans les vignes et une visite de la cave gallo-romaine reconstituée en 1994. Petits et grands auront l’opportunité de participer à un atelier autour d’un bac de fouilles. Le public pourra découvrir les expositions liées à la vigne et au vin dans l’Antiquité et visiter la reconstitution exceptionnelle d’une parfumerie à partir d’une fresque retrouvée dans une maison d’Herculanum. Les amateurs de vin auront la chance de déguster des vins issus de la cave gallo-romaine reconstituée.

Le Grand Site du Cirque de Navacelles propose une conférence inédite dans une grotte citerne. Philippe Galant, archéologue à la DRAC retracera l’histoire des premiers paysans de la Préhistoire à la recherche de l’eau.

L’Archéosite de Montans met en place plusieurs évènements pour ces Journées Européennes de l’archéologie : le spectacle Boris sur les planches de la compagnie Alchymère, une dégustation de cuisine romaine ainsi qu’une visite guidée de l’exposition permanente et temporaire. Adultes et enfants pourront également utiliser des jeux d’adresse et des jeux de plateau en bois dans le parc du site.