Chômage l Le nombre de demandeurs d’emploi repart à la hausse dans les Pyrénées-Orientales

Pour ce troisième trimestre 2022, le nombre de demandeurs d’emploi sans aucune activité est en hausse de 0,8% , soit 31.920 personnes. Malgré ces 260 personnes supplémentaires, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A diminue de 8,7% sur un an . En comptabilisant l’ensemble des personnes tenues de rechercher un emploi (catégories A, B et C), le département dénombre en moyenne à 52.310 demandeurs d’emploi durant ce 3e trimestre 2022 .

À noter une forte augmentation (+11,3%) du nombre d’inscrits en catégorie D par rapport au 2e trimestre 2022, c’est-à-dire les inscrits non tenus de recherche un emploi et sans emploi. Le nombre d’inscrits en catégorie E, les inscrits non tenus de recherche un emploi mais en emploi augmente également ce trimestre, +6%. Toutes catégories confondues, le nombre d’inscrits à Pôle Emploi ce trimestre s’élève à 625.670 dans les Pyrénées-Orientales, soit 0,3% de plus que le trimestre précédent.