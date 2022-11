Radiographie des Pyrénées-Orientales : connaissez-vous bien le département ?

Le bassin de vie de Perpignan est le plus important du département. Il rassemble 237.911 personnes dont certaines font partie de deux autres départements de la région Occitanie (l’Aude et l’Ariège). Viennent ensuite ceux de Saint-Cyprien (80.662 personnes), de Saint-Laurent-de-la-Salanque (30.863 personnes). Ceux de Canet-en-Roussillon et de Prades comptabilisent un peu plus de 20.000 personnes chacun. Le bassin de vie le moins important des Pyrénées-Orientales est celui de Banyuls-sur-Mer et ses 6.083 personnes.