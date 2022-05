Un chômage en baisse mais plus de nouveaux inscrits dans les Pyrénées-Orientales

Dans le département, le nombre de femmes et d’hommes inscrits comme demandeurs d’emploi en catégorie A est similaire : 16.620 femmes et 15.570 hommes. Ces derniers semblent avoir retrouvé plus facilement le chemin de l’emploi. Ils sont 3,7% de moins que le trimestre dernier et 13,1% qu’il y a un an. Pour les femmes, la baisse enregistrée est de 3,5% sur le trimestre et 12,6% en un an.

Parmi les demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, ce sont les 25-49 ans qui sont le plus nombreux. Ils sont 17.730 sur les 32.190 personnes du département. Même si ce nombre reste important, il est inférieur à celui du trimestre précédent (18.400) et à celui du premier trimestre 2021 (20.590). En un an, cela correspond à une baisse de 13,9%. Cette fois encore, la diminution est plus marquée chez les hommes que chez les femmes. Sur un trimestre, leur nombre évolue de -4,3%, et de -15,3% sur une année. Pour les femmes, l’évolution est de -2,9% sur un trimestre et de 12,4% sur un an.