Coldway l Le leader du froid silencieux et écolo cherche des débouchés depuis les Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 28 juin 2022 à 12:39

Basé à Pia, Coldway cherche des interlocuteurs pour développer le transport frigorifique silencieux et écologique. Le fabriquant de froid autonome aurait-il la réponse à ces camions de livraison qui, tôt le matin, usent de leur « doux » ronron sous nos fenêtres ? Car oui, restaurants, épiceries de Perpignan ou d’ailleurs reçoivent leurs livraisons avant l’ouverture. Afin de conserver leur marchandise à la température requise, le moteur Diesel de ces camions reste allumé durant le déchargement. Ce qui engendre du bruit pour les riverains et un gaspillage d’énergies fossiles.

nous explique Gilles Labranque. Le président de Coldway Technologies de poursuivre : « Par la suite, de nombreux chercheurs ont tenté, sans succès de mettre en pratique ce phénomène ». Et c’est grâce au four solaire d’Odeillo que la magie opère !

« En mettant en contact la matrice, (sorte de galette faite de graphite et de sel) sous-vide et de l’ammoniaque sous-pression, l’effet immédiat est la chute de pression et donc de température. Dès 1994 on savait faire du froid grâce à un prototype. Dans les années 2000, un chercheur a réussi et a lancé Coldway à Perpignan. En 2018, nous avons racheté l’entreprise ».