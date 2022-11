Pourquoi la voiture électrique ne branche pas les Français ?

Les véhicules d’entrée de gamme (du segment A ou proposant un niveau d’équipement moins élevé que celui prévalant sur le reste du parc neuf) pourraient constituer un point d’entrée pertinent dans la transition vers l’électrique, en particulier pour les ménages modestes. En effet, en tenant compte des aides, le coût de ces véhicules est bien moins élevé que celui des segments B et des SUV C. Avec ce véhicule, les aides permettraient de compenser largement le surcoût lié au passage à l’électrique. Mais dans ce cas, il faudrait relancer au plus vite la production de ce type de véhicule. Car, à ce jour, le seul modèle neuf qui réponde à ces critères est fabriqué en Chine.

Les modèles de location forment un levier potentiel mais un soutien additionnel est nécessaire et l’efficacité encore incertaine. La location d’un véhicule neuf entre dans une perspective de décarbonation car il lisse l’investissement initial. Il est possible de couvrir entièrement un apport initial grâce aux aides. Mais dans ce cas, le coût d’un loyer mensuel est élevé et inaccessible pour les ménages. Des subventions supplémentaires seraient les bienvenues. Mais il faudrait tenir compte du type de véhicule. Car si cette solution est pertinente pour un véhicule électrique d’entrée de gamme, elle l’est beaucoup moins pour un SUV C. Sans oublier que cette solution aura un impact non négligeable sur les finances publiques.