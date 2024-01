Ces entreprises catalanes qui présenteront leurs produits au CES de Las Vegas

Article mis à jour le 4 janvier 2024 à 16:57

Chaque année, à Las Vegas, tous les geeks de la planète ont rendez-vous au CES, pour Consumer Electronic Show. Du 9 au 12 janvier 2024, 150 entreprises innovantes porteront les couleurs de la France, une douzaine de startups sont basées en Occitanie.

Pour les Pyrénées-Orientales, Coldway et Solecooler présenteront leurs produits aux plus de 115.000 visiteurs attendus. La première fabrique du froid décarboné, quant à la seconde, elle commercialise une semelle rafraîchissante et chauffante. Selon les spécialistes du secteur, en 2024, ce sont les intelligences artificielles et l’émergence de ces nouvelles technologies dans nos quotidiens qui seront au cœur de toutes les attentions.

La French tech est la plus grande délégation étrangère à se rendre au CES de Las Vegas

En 2024 encore, avec 150 entreprises, le pavillon France sera le plus fourni. «Proposant des solutions pour des industries aussi diverses que le secteur automobile, l’IoT*, le tourisme ou la santé et le bien-être, la délégation présentera de nombreuses innovations. La Team France Export, fédérera 12 Régions françaises exposantes et des partenaires privés.» Parmi les entreprises catalanes qui ont déjà participé à ce rendez-vous des nouvelles technologies, Flipr est aujourd’hui un fleuron né dans les Pyrénées-Orientales. En 2017, le capteur connecté qui analyse l’eau des piscines avait fait le déplacement pour pénétrer un nouveau marché à l’international.

À Las Vegas, le froid silencieux et décarboné de Coldway part à la conquête du monde

Basé à Pia, Coldway cherche des interlocuteurs pour développer le transport frigorifique silencieux et écologique. Le fabriquant de froid autonome aurait-il la réponse à ces camions de livraison qui, tôt le matin, usent de leur « doux » ronron sous nos fenêtres ? Car oui, restaurants, épiceries de Perpignan ou d’ailleurs reçoivent leurs livraisons avant l’ouverture. Afin de conserver leur marchandise à la température requise, le moteur Diesel de ces camions reste allumé durant le déchargement. Ce qui engendre du bruit pour les riverains et un gaspillage d’énergies fossiles.

En 2022, nous rencontrions Gilles Lebranque, président de Coldway technologies, à l’époque en recherche de débouchés pour son innovation. « En mettant en contact la matrice, (sorte de galette faite de graphite et de sel) sous-vide et de l’ammoniaque sous-pression, l’effet immédiat est la chute de pression et donc de température. Dès 1994 on savait faire du froid grâce à un prototype. Dans les années 2000, un chercheur a réussi et a lancé Coldway à Perpignan. En 2018, nous avons racheté l’entreprise ».

Finalistes du Prix Sauvy en 2022 , les semelles SoleCooler cherchent chaussure à leur pied

SoleCooler est « une fine semelle chauffante et rafraîchissante, souple et confortable, qui récupère l’énergie de vos pas pour garder vos pieds au chaud en hiver et au frais en été ». Bruno Aubert veut vendre 500.000 paires de semelles/an (1% du marché) aux travailleurs et aux sportifs dans sept grandes régions du monde (Europe, USA, Chine, Japon, Inde, Brésil et Russie). Et proposer une semelle connectée capable de résoudre les problèmes des escarres des 400 millions de diabétiques dans le monde.

Les startups d’Occitanie accompagnées par l’agence de développement régionale Ad’Occ

En plus des deux entreprises des Pyrénées-Orientales, dix startups d’Occitanie exposeront leur produit dans le pavillon France. Dolphi Sonus, enCaps, Freecovery, Iki, Lundi Matin, Omedom, Skyted, Yoo Soft, UpFiner et YellowScan. Cette année marquera la 10e participation de l’agence à cet événement d’envergure mondiale.

Quatre startups font aussi le voyage à Las Vegas sous le statut «visiteur». Deux sont membres de la French tech Perpignan, Mains d’argent, et Trust in isotopes. Kooklin et Technopoles Castres Mazamet font aussi partie de la délégation amenée par la Région Occitanie.

*IOT : Internet of things, ou internet des objets.