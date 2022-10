Démissionnaire, Louis Aliot remplacé par son opposant Bruno Nougayrède à l’office HLM Perpignan Méditerranée

En 2021, Louis Aliot en avait pourtant fait une question de principe. Après des allégations d’utilisation abusive des moyens de l’office des HLM durant la campagne des municipales, Louis Aliot voulait siéger au conseil d’administration de cet établissement stratégique ; d’autant qu’il est vice-président de PMM en charge, entre autres, de la rénovation urbaine. Mais qui dit élection, dit présence plus que souhaitée aux réunions et selon nos informations. Louis Aliot n’aurait assisté qu’à 1 des 14 réunions du conseil d’administration d’Habitat Perpignan Méditerranée.

C’est donc Bruno Nougayrède, membre du groupe d’opposition à la mairie de Perpignan qui a présenté sa candidature à ce poste. Un vote sans appel avec 42 voix en faveur de Bruno Nougayrède et seulement 25 pour le candidat de Louis Aliot, Jean-Yves Gatault. Quelques minutes plus tôt, le groupe de Louis Aliot avait également été mis en minorité lors du remplacement, pour cause de députation, de Sophie Blanc en tant que représentante PMM à l’Assemblée des territoires. Fatima Dahine fut élue par 38 voix contre 22 en faveur de Frédéric Gourrier. Un signe de plus du poids relatif des élus de la majorité municipale perpignanaise au sein de la communauté urbaine ?