Gérard Larcher et les maires des P.O. pour le retour de la Taxe d’habitation

Pour les élus présents à Prades ce 18 novembre, le sujet de l’autonomie fiscale et de décision semble central. Selon Edmond Jorda, « ce thème interroge le projet de société et de démocratie que nous voulons avoir dans notre pays. Veut-on une démocratie centralisée ? Et dans ce cas nous continuons à vider de leurs substances, de leurs moyens et de leurs compétences les communes ?