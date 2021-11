Des cheveux frisés au port du voile | Je m’appelle Zeyneb et j’ai 16 ans

J’avais 14 ans, je me cherchais spirituellement et philosophiquement. Quel était mon but sur terre ? Mes objectifs, mes rêves… Je me demandais à quoi je servais concrètement. J’ai donc commencé à étudier l’Islam plus en détail. Et j’en suis tombée amoureuse. La vision de la paix, l’amour des autres ; plus j’apprenais des choses sur ma religion, plus j’avais envie de m’investir encore. Durant cette période, j’ai eu besoin, comme de nombreuses autres personnes, d’un confident. Quelqu’un qui saurait répondre à mes questions les plus existentielles.