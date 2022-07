EHPAD, couvent, caserne, prison… la vie en communauté selon le sexe et l’âge

Sur les 154.000 personnes vivant en communauté au sein de l’Occitanie, 57.400 sont en EHPAD ; soit plus d’un tiers. Et parmi ces personnes âgées, les trois quarts (42.200) sont des femmes. La raison à cela est assez simple : les femmes vivent plus longtemps que les hommes. En effet, à la naissance, l’espérance de vie des femmes est de 86 ans ; contre 80 ans pour les hommes. Les femmes s’occupent donc de leur conjoint dépendant. Lorsqu’elles se retrouvent seules et qu’elles perdent leur autonomie, elles font le choix de rejoindre une structure collective.

L’entrée en EHPAD reste rare avant 75 ans puis augmente pour les 75 ans ou plus. Dans les départements ruraux, le nombre de seniors en EHPAD est bien plus élevé que dans les départements urbains. En Lozère, 14,5% des seniors de 75 ans et plus résident en EHPAD, 12% dans l’Aveyron. En revanche, ils ne sont que 6,5% dans ce cas dans le Gard et 5,7% dans les Pyrénées-Orientales. Cela s’explique de façon simple. D’une part, il est plus difficile de maintenir une personne âgée à son domicile si elle est isolée. D’autre part, il y a davantage de place dans les EHPAD dans les départements ruraux.