Des usagers en difficulté face à la dématérialisation du service public

Pour lui, « le service public ne parvient plus lui-même à organiser sa propre accessibilité » , « le message de ce rapport est de repartir du droit pour assurer cette accessibilité et de ne pas faire reculer les droits des usagers au nom de principes d’organisation, de simplification, de rationalisation et d’économies ».

Pour Daniel Agacinski, délégué général à la médiation du Défenseur des droits , « ce qu’on remarque avec le numérique administratif c’est que très souvent, c’est difficile de rectifier une information erronée ». Il ajoute « Le numérique c’est l’endroit où l’on peut se corriger ou on peut effacer et rectifier ». Daniel Agacinski précise que même les agents du service public ne maîtrisent pas tous les outils et rencontrent des difficultés pour corriger des erreurs.

Il dénonce : « ceux qui ont le plus besoin du service public, […] sont ceux qui sont le plus en difficultés avec le numérique et le plus victimes de la dématérialisation ».

Pour Tom-Louis Teboul, responsable du développement chez Emmaüs Connect, « le numérique peut être facile d’accès pour toute une partie de la population mais ce n’est pas magique […] et pour plus de 35% de la population, cela va créer de grandes difficultés ». Il met l’accent sur une vérité : « les personnes en situation de précarité sont davantage exclues parce qu’elles ne savent pas maîtriser le numérique […] on va les renforcer dans l’exclusion à cause de cette dématérialisation des services ».