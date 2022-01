Smartphone et téléphone fixe, qui sont les Français qui filtrent les appels ?

En quelques années, le smartphone est devenu l’accessoire incontournable des jeunes : 94% des 15-29 ans en possèdent un. En revanche, parmi les 75 ans et plus, seulement 36% sont équipés. Le taux d’équipement en téléphone varie en fonction du niveau de diplôme, du niveau de vie et du lieu de résidence. Et parallèlement, certaines personnes n’hésitent pas à filtrer ou refuser des appels ; ce qui les rend de facto difficilement joignables.

♦ Smartphone ou fixe ? Qui filtre le plus les appels ?

Ignorer ou filtrer des appels est une pratique courante chez les utilisateurs de téléphone. Parmi ceux qui disposent d’un téléphone fixe, 17% disent ne jamais décrocher et 26% déclarent filtrer systématiquement les appels ; des chiffres issus d’une récente étude Insee. Les utilisateurs de smartphone ont des habitudes un peu différentes : 2% ne décrochent jamais et 30% répondent uniquement lorsqu’ils connaissent le numéro. Cela signifie que 2% de la population est quasiment injoignable ; soit parce qu’elle ne décroche jamais, soit parce qu’elle ne possède aucun équipement, et 19% sont difficilement joignables car filtrent les appels de façon systématique.

Le taux de filtrage ou de refus des appels va augmenter avec l’âge. Il varie entre 17 et 21% pour les 15-74 ans et passe à 32,2% pour les 75 ans et plus. 77% des femmes affirment décrocher systématiquement lorsqu’elles sont appelées ; contre 69% des hommes. Cela peut s’expliquer par le rôle qu’elles jouent dans la gestion du ménage. Elles sont plus susceptibles de recevoir des appels en provenance d’interlocuteurs non identifiés que les hommes. Les habitants des DOM sont plus nombreux à refuser les appels (4%) que ceux de métropole (1%). Ils sont aussi deux fois plus à filtrer les appels (33% contre 19%). Les 75 ans et plus sont plus nombreux à filtrer que les 15-24 ans (+74 points), les habitants de l’unité urbaine de Paris que les habitants du reste de la France (+16 points) et les personnes de nationalité étrangère par rapport à celles de nationalité française (+31 points).





♦ Le taux d’équipement varie selon le lieu de vie et le diplôme

90% de la population possèdent un téléphone, fixe ou mobile, et une connexion internet à domicile. 75% disposent à la fois d’un smartphone et d’une connexion internet fixe et 18% a l’un ou l’autre. En revanche, 7% de la population sont dépourvus des deux équipements et n’ont donc pas accès aux multiples possibilités de communication offertes par Internet.

95% de la population âgée de 15 ans ou plus affirment avoir un téléphone mobile et 77% avoir accès à une ligne fixe au sein de leur foyer. Au final, mois d’une personne sur cent n’a pas de téléphone. Le taux d’équipement en smartphone augmente avec la taille des unités urbaines ; il passe de 70% hors unité urbaine à 86% dans celle de Paris. Dans les DOM, le taux d’équipement en smartphone est inférieur à celui de la métropole, 67% contre 77%. Plus le niveau de diplôme est élevé, plus le taux d’équipement en téléphonie mobile s’accentue ; de 87% environ pour les non-diplômés à 98% pour les bacheliers. L’écart est encore plus important pour le taux d’équipement d’un smartphone. Il bondit de 53% pour les moins diplômés à 92% pour les plus diplômés. Enfin, plus le niveau de vie augmente, plus les personnes détiennent un téléphone mobile. Pourtant, les personnes ayant le niveau de vie le plus faible ne sont pas les moins équipées en smartphone (73%). Ceux qui se démarquent par les plus faibles taux d’équipement sont les agriculteurs (70%) et les retraités (53%).

