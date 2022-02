Documentaire Media Crash | À Perpignan, 200 personnes pour débattre avec Edwy Plenel

Le synopsis : « Il y a ce que vous voyez, ce que certains souhaitent que vous voyiez, et ce que vous ne voyez pas. Jamais la France n’a connu une telle concentration des médias privés ; neuf milliardaires, détiennent plus de 90% des grands médias en France télévisions, radios, journaux. Certains utilisent leurs médias pour défendre leurs intérêts privés, au détriment de l’information d’intérêt public. En cachant ce qui est essentiel, en grossissant ce qui est accessoire, ces médias façonnent, orientent, hystérisent pour certains le débat. Les grands perdants sont les citoyens. ».

Edwy Plenel fut directeur de la rédaction du Monde de 1996 à 2004 avant de fonder Mediapart. Il est aussi un habitué du département. En 2017, il était l’invité de l’Atelier du Parti Pris. Et plus récemment, en 2020, il était à Céret pour parler de la résistante Lisa Fittko et de ses mémoires. « Le chemin Walter Benjamin » dont il a écrit la préface. Edwy Plenel incarne et défend un journalisme à haute valeur ajoutée. Parmi les enquêtes qui ont impacté la vie publique et politique française, l’affaire Bettencourt, Cahuzac, ou du dossier libyen de Sarkozy.