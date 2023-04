Argelès-sur-Mer : des écoliers au cœur d’un projet environnemental marin

Des écoliers de l’école Curie-Pasteur d’Argelès-sur-Mer ont réalisé un documentaire captivant de 12 minutes sur les animaux marins de la mer Méditerranée, soutenus par l’association ADN Nature. Ce projet éducatif, participatif et ludique est un véritable succès et une preuve de l’importance de l’éducation à la protection de l’environnement dès le plus jeune âge.

À la découverte d’un monde marin méconnu en Méditerranée

L’association ADN Nature, présidée par Jean-Pierre Bey, vise à faire connaître et protéger la biodiversité, éduquer et produire des outils pédagogiques, et promouvoir la nature comme un bien universel. L’implication des enfants dans la réalisation de ce documentaire – lauréat du budget participatif Occitanie Mer & Littoral – est le résultat de l’engagement de l’association dans les écoles primaires et les collèges, où les interventions d’ADN Nature ont éveillé la curiosité des élèves pour la protection de l’environnement. Grâce aux budgets participatifs de la Région, ADN Nature a élaboré un projet autour de la faune marine vivant au large de la Méditerranée, le Pélagos. Ce monde marin souvent méconnu abrite une grande variété de cétacés, tortues, oiseaux marins et autres espèces. Le changement climatique a par ailleurs un impact sur la présence de certaines espèces, comme les tortues qui viennent pondre de plus en plus près des côtes. Par ailleurs, chaque année, l’association organise une sortie en mer pour environ 250 élèves.

En chargeant cette vidéo, vous acceptez la politique de confidentialité de YouTube.

En savoir plus Charger la vidéo Toujours autoriser YouTube

Un documentaire scénarisé par les écoliers d’Argelès-sur-Mer

Le film, intitulé « Raconte-moi ta grande bleue », a été réalisé par l’association Regard du Vivant, et les élèves ont été les véritables artisans du projet. Ils ont conçu le documentaire en classe en travaillant sur des documents, illustrations et interventions de spécialistes proposés par ADN Nature. Achevé en 2021, le film est accompagné d’un livret pédagogique de 32 pages sur les espèces marines, avec des jeux, des quiz et des informations. Outre Youtube, le documentaire est disponible sur les réseaux de l’Académie de Montpellier et peut être utilisé par tous les enseignants intéressés. Les personnes souhaitant organiser une projection dans une classe, une association ou tout autre lieu peuvent d’ailleurs s’adresser à ADN Nature. Comme le souligne un enfant en conclusion du film : « Parlez de ces magnifiques animaux marins autour de vous pour sensibiliser les gens à leur protection. »

Un projet inspirant pour l’éducation à l’environnement

Ce projet montre à quel point l’éducation à la protection de l’environnement et à la biodiversité est essentielle pour les générérations futures. En impliquant les enfants dans la réalisation d’un documentaire, l’association ADN Nature a réussi à éveiller leur curiosité et leur passion pour la faune marine. Cette approche pédagogique favorise notamment l’engagement des enfants et les encourage à devenir des acteurs du changement dans leur communauté. L’enseignante Mme Beltran a joué un rôle déterminant dans le succès de ce projet en soutenant et encourageant ses élèves de la classe de CM1/CM2 tout au long du processus. Les interventions de spécialistes comme Frédéric Larrey, photographe naturaliste et membre de l’association Regard du Vivant, ont également été un atout pour le projet, offrant aux élèves une expertise précieuse et des connaissances approfondies sur la faune marine.

Si « Raconte-moi ta grande bleue » captive le spectateur grâce à de magnifiques images de dauphins, cachalots, tortues de mer et autres animaux marins, ce sont bien les commentaires des élèves eux-mêmes qui rendent le film d’autant plus touchant et impactant. Le travail de photojournalistes de Visa pour l’Image contribue également à la sensibilisation du jeune public. Pour mémoire, les deux expositions d’Alexis Rosenfeld et d’Alain Ernoult mettant en lumière la beauté et à la fragilité du monde animal encourageaient la prise de conscience sur la nécessité de protéger notre environnement.