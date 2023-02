À Leucate, des rencontres pour mieux protéger l’espace marin et ses espèces

Le président de l’association a souhaité « mettre en situation de dialogue les politiques, techniciens, gestionnaires et associations. L’idée est de se projeter dans un avenir pas trop lointain pour voir comment peut évoluer la gestion des espaces et voir comment s’associer pour mieux les gérer ». Serge Briez aimerait que la zone de la falaise de Leucate soit mieux protégée, un peu sur le modèle de la réserve marine de Banyuls-sur-Mer.

Autre objectif de l’événement : « faire en sorte que le public, les riverains et les habitants aient une meilleure connaissance de l’espace marin, et le prennent mieux en compte dans leur vie quotidienne ». Serge Briez espère que l’exposition de photos des cétacés permettra de sensibiliser les habitants de la côte. Elles ont toutes été prises en mer entre Port la Nouvelle et le Barcarès. « On peut y voir toute la faune et la mégafaune, les poissons, les tortues, les dauphins bien sûr. On compte aussi 32 espèces d’oiseaux ».