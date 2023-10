Occitanie : ralentissement de l’activité et stagnation de l’emploi au 2e trimestre 2023

Article mis à jour le 10 octobre 2023 à 15:41

La note de conjoncture de l’Insee Occitanie dévoile, qu’après plusieurs trimestres de nette hausse, l’emploi salarié est quasi stable en Occitanie au 2e trimestre 2023. Le taux de chômage concerne 8,5% de la population active. L’activité est également marquée par un ralentissement au 2e trimestre 2023.

Certains secteurs en lien avec la consommation des ménages sont pénalisés par l’inflation. Quels secteurs parviennent à tirer leur épingle du jeu ? Quels sont les résultats de juillet 2023 ?

L’emploi salarié stagne au 2e trimestre 2023 en Occitanie

Après 11.800 emplois supplémentaires au 1er trimestre 2023, seuls 1.200 emplois ont été créés ce 2e trimestre de la même année. L’évolution est identique pour l’emploi salarié privé comme public. Cependant, le niveau de l’emploi salarié total est supérieur à celui d’un an auparavant. Ce ralentissement soudain n’est pas propre à la région Occitanie puisque la France hors Mayotte affiche le même constat.

L’emploi salarié ralentit ou diminue dans tous les départements d’Occitanie, sauf dans l’Ariège et le Tarn-et-Garonne. En effet, dans ces deux départements, les créations nettes d’emploi sont supérieures à celles du trimestre précédent. Dans les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne, l’emploi salarié ralentit fortement. Il stagne dans l’Hérault, le Lot et le Gard après une croissance au trimestre précédent. En revanche, l’emploi salarié est en baisse dans six départements d’Occitanie : le Gers, la Lozère, l’Aveyron, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et l’Aude.

Avec 1.300 salariés en moins, soit une baisse de 2,3%, la perte d’emploi se poursuit dans le secteur intérimaire. Cette diminution est plus marquée en Occitanie qu’en France où l’intérim ne diminue que de 0,5%. Dans la région, ce trimestre, l’emploi baisse dans tous les secteurs utilisateurs de main-d’œuvre intérimaire ; – 3,9% dans l’industrie, -3,7% dans la construction et -1,5% dans le tertiaire. En un an, les effectifs intérimaires se réduisent de 2,9% en Occitanie et de 1,5% au niveau national.

Ralentissement et baisse sur l’ensemble des secteurs

Au 2e trimestre 2023, l’emploi continue d’augmenter dans le tertiaire marchand hors intérim, mais à un rythme bien plus ralenti qu’au trimestre précédent, passant d’une hausse de 0,9% à une hausse de 0,3%. Dans la région, le secteur tertiaire est marqué par une baisse de l’emploi dans les activités immobilières (-1,7%) et d’une stagnation dans les services à destination des ménages, passant d’une hausse de 1,9% à une hausse de seulement 0,1%. C’est également le cas dans le secteur du commerce, qui après une hausse de 0,4% de l’emploi, ne progresse plus du tout.

Toutefois, les activités de services aux entreprises se distinguent avec la création de 1.700 emplois supplémentaires, soit +0,8%. D’autres secteurs enregistrent une hausse de l’emploi, mais de façon plus modérée : l’information et la communication (+0,4%), les activités financières et d’assurance (+0,4%), le secteur de l’hébergement et de la restauration (+0,3%).

Dans l’industrie, la hausse de l’emploi ralentit. Après 2.000 emplois supplémentaires au 1er trimestre 2023, seuls 600 nouveaux emplois ont vu le jour au 2e trimestre 2023. En Occitanie, l’emploi industriel est supérieur de 2,2% à son niveau de fin juin 2022, une hausse deux fois plus rapide qu’en France.

Coup d’arrêt dans le secteur de la construction

Débuté au 1er trimestre 2023, le recul de l’emploi dans la construction se poursuit lors de ce 2e trimestre 2023 avec une baisse de 0,6%, ce qui représente 800 emplois de moins. Sur un an, l’emploi dans la construction fléchit de 0,4% en Occitanie. Une différence par rapport au niveau national où l’emploi dans la construction est quasi stable (-0,1%) par rapport aux chiffres d’il y a un an.

Fin juin 2023, le nombre de logements autorisés s’élève à 43.800 en cumul annuel, soit une baisse de 4,5% par rapport à fin mars 2023 et de 18,3% par rapport à fin juin 2022. En France hors Mayotte, les autorisations diminuent de 7,8% sur le trimestre et de 20,1% sur un an.

Les autorisations diminuent depuis cinq trimestres, conséquence de la hausse des taux d’intérêt et de celle des coûts des matériaux. Tous les départements d’Occitanie sont concernés par ce repli pour ce trimestre, sauf les Hautes-Pyrénées. Dans la région, les mises en chantier reculent de 7,5% par rapport à la fin du 1er trimestre 2023 et s’établissent à 33.000 logements en cumul annuel, un niveau historiquement faible.

Stabilisation du chômage et ralentissement de l’activité économique

En Occitanie, le taux de chômage au 2e trimestre 2023 est compris entre 4,7% en Lozère et de 11,8% dans les Pyrénées-Orientales. Les taux sont quasi stables dans l’ensemble des départements, même si les baisses sont plus prononcées dans les Hautes-Pyrénées (-0,5 point) et la Haute-Garonne (-0,4 point).

Alors que le chômage reste stable en Occitanie, avec un taux de 8,5% de la population active, l’activité économique progresse de 2% par rapport au 2e trimestre 2022. La progression est plus faible qu’au trimestre précédent et concerne l’ensemble des secteurs, à l’exception de l’industrie dont le volume d’heures rémunérées augmente au même rythme qu’au trimestre précédent.

Le mois de juillet 2023, similaire à celui de 2022

En juillet 2023, l’activité ralentit encore en Occitanie et ne progresse que de 1,5% par rapport au même mois de l’année précédente. Dans un contexte marqué par l’inflation, les secteurs liés à la consommation des ménages sont fortement touchés et l’activité est en retrait.

Tous les départements d’Occitanie sont concernés par ce tassement de l’activité, sauf la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées, qui profitent des bons chiffres de l’industrie aéronautique. Avec une hausse de l’activité de 3,1% par rapport à juillet 2022, la Haute-Garonne est le département de la région mais aussi de France hors Mayotte où l’activité progresse le plus.

En juillet 2022, la fréquentation touristique avait montré une vraie amélioration comparativement au niveau d’avant-crise. Malheureusement, l’histoire ne se répète pas en juillet 2023. La fréquentation touristique recule par rapport au même mois de l’année précédente, et ce, aussi bien dans les hôtels (-2,9%) que dans les AHCT (-6,2%). Dans l’ensemble de ces hébergements, seule la zone littorale dépasse en juillet son niveau de fréquentation d’avant-crise (+3% par rapport à juillet 2019).