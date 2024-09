Rentrée 2024 : quels changements attendent les professeurs et les élèves ?

La rentrée, souvent source de stress ou de joie à l’idée de retrouver les camarades, s’accompagne également de changements. Cette année, le début des cours s’inscrit dans la continuité des grandes réformes initiées depuis 2017.

Fin des vacances, les 12 millions d’élèves et les 850.000 professeurs s’apprêtent à faire leur rentrée scolaire.

Quelques chiffres pour commencer…

Au total, 11 914 700 sont attendus sur les bancs de l’école cette année. Dans le 1er degré ils sont 6 273 000 et 5 641 700 dans le 2nd. Ces derniers pourront se rendre dans les 58 470 établissements scolaires comprenant 851 600 agents de l’éducation nationale.

La dépense moyenne par élève et par an s’élève à 7 910 € pour un élève du 1er degré. Pour un collégien, ce chiffre s’élève à 9 520 €. 11 940 € pour un lycéen et l’enseignement général et technologique et 13 760 € pour un lycéen professionnel.

Le nombre moyen d’élèves par classe en préélémentaire est de 22,1 et de 21,4 en élémentaire. En moyenne, 25,8 élèves composent une classe de collège. Au lycée, l’écart est significatif entre une classe de l’enseignement professionnel avec 18,1 élèves en moyenne et une classe de l’enseignement général et technologique avec une moyenne de 30,3 élèves.

Les nouveautés à l’école primaire

Pour mieux suivre leur scolarité et aider les professeurs à ajuster leurs interventions pédagogiques, les élèves de CE2 et de CM2 devront se soumettre à de nouvelles évaluations nationales. Elles permettront de s’assurer que les concernés maîtrisent les savoirs fondamentaux à la fin de l’école primaire, condition sine qua non à la réussite au collège.

Les programmes de français et de mathématiques font peau neuve. Dans le cadre du choc des savoirs pour les élèves de la petite section au CE2. Ils seront publiés au début de l’année scolaire 2024-2025 et appliqués à la rentrée prochaine.

Le nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture sera désormais organisé autour de compétences disciplinaires, psychosociales et de repères de culture générale. L’objectif ? Que chaque élève devienne un citoyen engagé au service de l’intérêt général.

Les nouveautés pour les collégiens

Pour tous les élèves du collège, chaque établissement pourra volontairement organiser de nouvelles évaluations nationales.

Avec une finalité de suivi, les cours de maths et français des 6e et de 5e sont organisés en groupes. Ces « groupes de besoin » sont une façon de mieux répondre aux besoins des élèves. La composition des groupes pourra évoluer au fil de l’année selon la progression des collégiens.

Les élèves rencontrant des difficultés pourront bénéficier d’heures supplémentaires de soutien. De la 6e à la 3e, les heures d’enseignement moral et civique sont désormais clairement identifiées, avec 30 minutes hebdomadaires prévues pour chaque niveau.

Les nouveautés pour les lycéens

À la rentrée 2024, chaque département met en place une classe préparatoire à la classe de 2nde dans au moins un lycée. Nommée « prépa-2nde », cette classe accueille des élèves acceptés en 2nde générale, technologique ou professionnelle, mais qui n’ont pas réussi à obtenir le Diplôme National du Brevet.

Pour les sections professionnelles, une nouvelle organisation du cycle de formation au baccalauréat professionnel sera mise en place. L’objectif ? Consolider les savoirs fondamentaux des élèves, soutenir le parcours vers l’insertion ou la poursuite d’études et préparer l’après-lycée professionnel.

La rentrée 2024 représente aussi 1 896 places en mention complémentaires et certification de spécialisation. 2 611 places ouvertes sont également disponibles vers des métiers ciblés France 2030.

Enfin, dans les lycées professionnels se développe un « Plan mentorat ». Le but est d’accompagner les lycéens par des mentors exerçant dans la même filière professionnelle de l’élève.

Des dispositifs pour garantir l’égalité des chances et la scolarisation des élèves en situation de handicap

Dès cette rentrée, les familles reçoivent automatiquement les bourses scolaires en fonction des revenus qu’elles ont déclarés à l’administration fiscale.

Le développement de l’offre de formation renforce l’attractivité des établissements les moins favorisés. Pour encourager la mixité sociale, des sections sportives scolaires seront ouvertes dans les collèges et les lycées ainsi que des sections internationales dans les écoles et les établissements de l’éducation prioritaire.

D’autre part, 4 départements préfigurateurs* déploient 100 pôles d’appui à la scolarité. L’objectif ? Renforcer l’accessibilité des apprentissages pour tous les élèves à besoins éducatifs particuliers.

De plus, les AESH pourront se voir proposer un avenant à leur contrat afin d’accompagner les élèves en situation de handicap lors de la pause méridienne.

Pour les élèves avec un TND (trouble du neurodéveloppement), un meilleur accompagnement voit le jour pour cette rentrée scolaire avec 62 nouveaux dispositifs, la présence d’un professeur ressource TSA dans chaque département et des formations sur les TND inscrites au programme national de formation.

*Dans l’Aisne, l’Eure-et-Loir, la Côte d’Or et le Var