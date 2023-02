Quelles sont les perspectives d’avenir pour les métiers en 2030 en Occitanie ?

D’ici 2030, en Occitanie comme en France, les métiers d’ingénieurs et cadres du privé et ceux du care (aide et soin) seraient parmi les plus créateurs d’emploi. Entre 2019 et 2030, les créations de postes d’aide-soignants en Occitanie représentent 18% de l’emploi du métier en 2019. En France métropolitaine, pour le même métier, les créations ne représentent que 15%. L’écart est encore plus frappant pour les ingénieurs de l’informatique : en Occitanie les créations représentent 41% de l’emploi du métier contre 26% en France métropolitaine.

Ce corps de métier n’est pas le seul à être plus créateur d’emploi dans la région qu’en France métropolitaine. C’est également le cas des cadres commerciaux et technico-commerciaux, des cadres des services administratifs, des comptables et des financiers. Spécialisée dans les activités à forte valeur ajoutée, l’Occitanie est une région très attractive pour les cadres.