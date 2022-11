Élections 2022 | Quels habitants ont boudé les urnes en Occitanie ?

En Occitanie, comme en France, la participation augmente avec le niveau de diplôme dixit l’Insee. Chez les 25 ans et plus, 46% des diplômés de l’enseignement supérieur se sont systématiquement rendus dans les urnes en 2022. Seuls 31% des non diplômés de 25 ans et plus sont dans ce cas. Ceux qui ne possèdent aucun diplôme sont plus nombreux à s’abstenir de façon systématique (27%) que les diplômés du supérieur (8%).