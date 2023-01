Article mis à jour le 25 janvier 2023 à 07:15

El ‘tractat de Barcelona’ entre Espanya i França ha suposat la signatura del primera declaració d’amistat i d’una desena d’acords bilaterals, però no ha permès assegurar encara la reobertura dels vuit passos fronterers secundaris que França manté tancats des del 2019. Amb tot, França i Espanya han acordat la creació d’un grup de treball que estudiarà la possibilitat de crear equips conjunts de seguretat fronterera.

El president francès, Manuel Macron, ho ha justificat en roda de premsa per qüestions de seguretat i ha recordat l’atemptat de Niça del 2016, perpetrat per una persona que es trobava en situació irregular a França i que havia passat per Itàlia.

Una comissió per elaborar « solucions operatives »

Macron ha assegurat que la clausura dels punts fronterers es manté per ara sense incomplir l’acord de Schengen. « Són procediments excepcionals que es justificaven per circumstàncies a les fronteres espanyola i italiana », ha dit abans de recordar l’atemptat de Niça, que va causar la mort a 86 persones. Segons el president francès, més enllà de l’obertura dels passos fronters l’objectiu dels dos governs és una « millora de la cooperació i l’eficàcia de la lluita comuna contra els qui organitzen l’emigració clandestina i els tractants de persones ». « És un fenomen problemàtic que existeix a molts països d’Europa ». Malgrat aquesta negativa, durant la cimera les ministres de l’Interior de França i Espanya han acordat crear una comissió per elaborar « solucions operatives » que permetin preservar la seguretat als passos fronters. Segons Macron, això « permetrà resoldre la situació sobre el terreny ». El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha apuntat a la mateixa direcció quan ha explicat que s’ha acordat un grup de treball per crear equips conjunts de les Forces i Cossos de Seguretat dels dos estats.

La preservació de l’espai Schengen

El tractat que han signat els dos governs no concreta aquesta qüestió i fa una menció genèrica al compromís de l’espai amb la preservació de l’espai Schengen i la llibertat de circulació així com « el bon funcionament de l’espai sense controls en les fronteres interiors ». El document signat estableix literalment que els dos estats reiteren el seu compromís « amb el bon funcionament de l’espai sense controls a les fronteres interiors que representa un resultat essencial del projecte europeu ». En aquest sentit, « es comprometen a preservar l’acerb de Schengen i la llibertat de circulació, i a garantir la seva continuïtat aprofundint la seva cooperació bilateral ».