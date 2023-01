Au col de Banyuls, les militants maintiennent la pression pour rouvrir la frontière au plus vite

Au même moment, plusieurs participants interrogeaient vivement le maire de Banyuls, Jean-Michel Solé, et lui demandaient de faire preuve de désobéissance face à un arrêté jugé injuste par tous. La question est revenue plusieurs fois : «qu’est-ce que vous risquez, Monsieur le maire, à ne pas remettre ces pierres ?» Applaudissements dans la salle.

Les risques, Jean-Michel Solé y a beaucoup réfléchi depuis deux ans et les quelques tentatives de militants de rouvrir la route frontalière. Le maire se défend : «Quand on déplace ces cailloux, le préfet m’appelle et me dit « remettez-les en place ». Je peux trainer des pieds mais j’ai l’obligation de le faire en tant que représentant de l’État. Sinon j’irai au tribunal administratif.» Et de rajouter sa crainte de voir le dialogue avec l’administration française se rompre en cas de refus d’obtempérer : «Quand on a des projets pour Banyuls, on a besoin de l’État», souffle l’édile. «À un moment, on le paiera très cher de ne pas remettre ces quatre cailloux en place.»