Entreprises sensibles, surendettement des ménages… Focus sur les Pyrénées-Orientales

Elle est beaucoup plus forte et plus rapide qu’attendu. La Banque de France estime la prévision de croissance pour 2021 à 6,3 %. Au mois de juin, la prévision de croissance s’affichait à 5, voire 5,1%.

Mais, Aurore Markiewicz évoque 2 bémols aux perspectives de croissance ; le manque de matière première et de main-d’œuvre qualifiée.

« Prenons l’exemple de l’automobile qui est très impacté par la pénurie de semi-conducteurs. Mais il y a aussi des difficultés d’approvisionnement des matériaux comme le bois ou les métaux. Au mois de mai, 44% des entreprises déclaraient constater des difficultés. Aujourd’hui, elles sont 60% dans le bâtiment et 50% dans l’industrie à être impactées par les difficultés d’approvisionnement ».