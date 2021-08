Quelle sera la tendance économique en juillet en Occitanie ?

Comme tous les mois, la Banque de France délivre les résultats de son enquête pour déterminer la conjoncture économique de la région. La relance économique amorcée au mois de mai s’est poursuivie en juin. Cela s’explique surtout par le nouvel allègement des restrictions sanitaires au début du mois de juin.

La production industrielle ainsi que les courants d’affaires des services marchands ont augmenté dans la majorité des secteurs. Selon la Banque de France, au mois de juillet, la production industrielle devrait continuer d’augmenter ; mais plus faiblement. En revanche, les courants d’affaires des services marchands connaîtront une croissance plus importante qu’au mois de juin ; grâce au secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

♦ L’activité industrielle et les services marchands poursuivent leur hausse

La hausse attendue par la Banque de France s’est confirmée : après 86% en mai, l’activité industrielle régionale a rebondi à 88% de l’activité normale en juin. Ce taux reste toutefois inférieur au niveau national de 94%. Une très légère baisse de l’activité est attendue au mois de juillet. L’industrie régionale s’établira à 87% du niveau normal, contre 94% au niveau national.





Après 86% en mai, l’activité des services marchands a de nouveau augmenté en juin pour s’établir à 93% de l’activité normale ; ce qui est plus élevé que le taux de 92% attendu le mois dernier. Cette hausse importante est portée par le secteur des transports et de la réparation automobile avec un taux de 105% de l’activité normale. De même pour celui de l’hébergement et de la restauration qui progresse de 18 points et arrive à 65% de l’activité normale, contre 64% au niveau national. Ce secteur continuera d’augmenter en juillet pour arriver à 83% d’activité normale ; portant ainsi l’activité des services marchands à un taux de 96% par rapport à l’activité normale.

♦ Des difficultés toujours présentes pour l’approvisionnement

La production industrielle régionale a augmenté, passant de 86% en mai à 88% en juin. Cette hausse aurait pu être plus importante ; mais comme pour le mois précédent, des difficultés d’approvisionnement de certaines matières ont ralenti l’activité dans de nombreux secteurs. Les effectifs ont peu varié même si les baisses liées aux PSE se sont poursuives, en particulier dans le secteur de l’aéronautique.

♦ Des secteurs qui enregistrent des hausses importantes

Dans le secteur de la fabrication de denrées alimentaires et de boissons, la production a connu une forte hausse au mois de juin. Celle-ci est due à la fabrication des produits de boulangerie-pâtisserie et des produits laitiers. Grâce à des carnets de commandes satisfaisants, les effectifs continueront de se renforcer sur le court terme, excepté dans le domaine de la transformation de la viande. Autre point positif : le prix des matières premières a de nouveau augmenté. Par conséquent, les trésoreries sont excédentaires. Au mois de juillet, tous les secteurs devraient connaître une légère progression.





Dans le secteur des équipements électriques électroniques, informations et autres machines, l’ensemble des domaines a enregistré une hausse de production. Les commandes ont poursuivi leur nette progression et les industriels du secteur estiment qu’une hausse de l’activité aura lieu en juillet.

Dans le domaine des autres produits industriels (textile, habillement, industrie chimique…), la hausse constatée le mois dernier s’est poursuivie en juin. La production attendue s’est réalisée. Tous les secteurs hors textiles et habillement sont concernés. Les carnets de commande sont très encourageants pour les mois à venir. Les trésoreries sont toujours excédentaires et la production augmentera sur la même tendance le mois prochain.

// L’économie des Pyrénées-Orientales :