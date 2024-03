Golf de Villeneuve-de-la-Raho : «Cher Christophe Béchu», chaque goutte d’eau compte

Article mis à jour le 7 mars 2024 à 16:19

Lundi 4 mars 2024, la présidente du département des Pyrénées-Orientales a adressé une lettre au ministre de l’Écologie, Christophe Béchu. Dans ce courrier, Hermeline Malherbe remet en cause l’opportunité de construire un golf, alors que le département souffre d’une sécheresse endémique.

« Il faut réinterroger ce projet de golf »

Après l’appel des militants à manifester, ce sont les associations qui tentent la voix juridique. La présidente socialiste du département essaie, elle, la lettre ouverte comme une bouteille dans une mer asséchée. « Le projet de création d’un complexe immobilier prévoyant la construction d’un golf (…) soulève de nombreuses questions ou interpelle l’ensemble des habitants et habitantes des Pyrénées-Orientales », affirme Hermeline Malherbe avant de poursuive, « envisagé à une époque où la situation hydrique n’était pas la même, ce projet semble aujourd’hui inapproprié, au regard des défis environnementaux que nous rencontrons.»

La présidente du département insiste : « chaque goutte qui tombe dans les Pyrénées-Orientales doit prioritairement être affectée à l’alimentation en eau potable, l’irrigation agricole et les activités vitales pour l’économie.»

Pour tenter de sortir de cette situation, Hermeline Malherbe sollicite de la part du ministre de la transition écologique « une réévaluation de l’impact environnemental » du golf de Villeneuve-de-la-Raho.

« Une irrigation qui pourrait avoir des conséquences néfastes »

Si Jacqueline Irles, maire de Villeneuve-de-la-Raho, répète que l’eau pour le golf viendra à 100% de la station d’épuration, Hermeline Malherbe pointe du doigt l’usage de cette eau qui pourrait être néfaste pour les écosystèmes locaux et surtout les zones naturelles sensibles, telles que l’Agulla de la Mar et l’étang de Saint-Nazaire. « L’utilisation de l’eau de réutilisation ne doit se faire que pour un usage raisonné, au bénéfice hydraulique agricole et du rechargement des nappes », déclare-t-elle.

En déplacement dans le département au plus fort de la crise sécheresse au printemps 2023, Christophe Béchu avait été questionné sur le sujet. À l’époque, il ne semblait pas informé de la situation et balayait le dossier en revenant à un discours plus technocratique sur la nécessaire adaptation de la France au changement climatique.

Son collègue, ministre de l’agriculture en février 2024, pressé par les agriculteurs et agricultrices, avait quant à lui déclaré au micro de France Inter : « construire un golf dans une zone sans eau, c’est prendre le risque d’avoir un golf qui soit un paillasson.»

Les opposants au golf de Villeneuve-de-la-Raho se donnent rendez-vous ce samedi 16 mars, à partir de 10h30 au bord du lac.