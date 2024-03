Le golf de Villeneuve-de-la-Raho attaqué de toutes parts

Article mis à jour le 6 mars 2024 à 10:32

Ce 5 mars, plusieurs militants écologistes avaient rendez-vous à Perpignan pour dénoncer la construction du golf de Villeneuve-de-la-Raho . Ce projet porté par la maire de la commune depuis plus de 20 ans et qui, au regard de la sécheresse, semble anachronique. Si les militants manifestent et appellent à un grand rassemblement le 16 mars, d’autres attaquent en justice la prolongation de la déclaration d’utilité publique via un recours auprès du ministre de l’Écologie.

Le golf de Villeneuve-de-la-Raho est une aberration selon Extinction rébellion 66

À 17h00, sur l’un des boulevards les plus embouteillés de Perpignan, Thibault avait bien du mal à se faire entendre des journalistes venus couvrir l’action militante contre le golf de Villeneuve-de-la-Raho. Entre sirènes et vrombissements, Thibault a malgré tout réussi à exprimer la position de son mouvement. «Nous sommes venus devant les locaux du promoteur du golf pour dire que ce projet est une aberration en cette période de sécheresse.» L’arrosage via les eaux de réutilisation avancé par la mairie qui défend bec et ongles son golf ne convainc guère le militant écologiste.

En effet, cette solution est lourdement réglementée voire carrément interdite par gros vent. Et Thibault rappelle que la tramontane souffle à plus de 60km/heures plus de 130 jours par an. Une statistique qui inquiète et qui fait dire aux écologistes présents que malgré ce discours rassurant, le golf sera bel et bien contraint de pomper dans le lac au détriment des agriculteurs et de la biodiversité. Une perspective qui fait fleurir les panneaux entre les mains des personnes présentes à cette manifestation : «Boire ou loisir, il faut choisir» ou «Eaux voleurs»

Quant à Persée membre des Soulèvements de la terre, elle croit dur comme fer que le projet de golf va capoter. «Aujourd’hui il y a une forte pression dans la presse nationale, mais aussi une grosse hostilité de la part de la population. C’est un projet d’une autre époque, et alors que nous avons un déficit hydrique de 90%, ce nouveau golf n’a rien à faire dans le departement.»

Thibault, Persée, mais aussi les militants d’Alternative, la confédération paysanne, Viure ou les écologistes 66 appellent à une mobilisation d’ampleur le samedi 16 mars à 10h30, au départ de l’entrée principale du lac de Villeneuve-de-la-Raho.

Plusieurs actions en justice contre le golf de Villeneuve-de-la-Raho

Alors que les engins de chantier sont déjà à l’œuvre pour créer le green, la messe n’est pas encore dite affirment les opposants. Parmi lesquels, le mouvement Agissons, l’association Écologie Pays Catalan présidée par Jean Codognés. Par l’intermédiaire de Maître Mathieu Pons-Serradeil, les deux associations ont formé un recours hiérarchique auprès de Christophe Béchu, ministre de l’Écologie. En effet, alors que le projet du golf était déclaré d’utilité publique (DUP) en 2019 pour cinq ans, le préfet des Pyrénées-Orientales a, par arrêté, prolongé la DUP, le 28 décembre 2023.

C’est cet arrêté que dénoncent les associations via cette procédure qui consiste à remettre en cause une décision préfectorale par sa hiérarchie. «On lui demande d’arrêter la construction du golf. Il y a des choses qui ont changé depuis 2019, date de la déclaration d’utilité publique». Une situation qui devrait conduire les autorités à faire marche arrière espère Jean Codognés.